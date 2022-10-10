聖地牙哥百位台灣鄉親 健走慶祝雙十

聖地牙哥雙十委員會廣招台灣鄉親舉行國慶健走。（橙僑中心提供）

為慶祝中華民國 111年雙十國慶，聖地牙哥 雙十委員會廣招台灣鄉親於10月8日舉行國慶健走，當天近100位台灣僑民，及應邀參加的橙縣 華僑文教服務中心主任蕭蓓如、聖地牙哥僑務榮譽職人員及僑團成員，齊聚聖地牙哥北部聖迪吉託縣立公園（San Dieguito County Park），以健走活動來歡慶中華民國生日。

委員會副主席暨僑務委員謝家樹表示，去年委員會首次舉辦健走活動慶祝雙十國慶，大家踴躍參與，活動頗受好評。所以，今年決定舉辦2.0版國慶健走活動，很高興看到更多僑青參加，甚至有不少可愛的小朋友也加入健走，一起歡慶中華民國的生日。

聖地牙哥參加雙十國慶健走的台灣鄉親，歡欣鼓舞地慶祝中華民國生日。（橙僑中心提供）

當天一大清早從橙縣趕赴聖地牙哥參加國慶健走的橙僑中心主任蕭蓓如，代表僑委會致頒感謝狀給聖地牙哥雙十委員會及相關成員，感謝僑界推動僑務的熱忱貢獻。蕭蓓如表示，很高興與大家一起以健行方式慶祝國慶。過去一年，面對疫情，大家一起努力度過最困難的時刻，一起為台灣自由民主成就感到驕傲，歡迎大家回到台灣去走走看看。

這次參與國慶健走籌辦的其他成員，包括僑務諮詢委員黃莉莉及傅家康、僑務顧問朱曼玲及黃永滐、僑務促進委員張慧娟、劉述愷、曲學蕃、中華學苑校長暨僑務顧問孫麗敏、北郡中文學校前校長邱秀莉、中華學苑理事長陳菱、中華科工聯誼會會長葉邵陽。

當天參加健走的許多台灣鄉親都穿戴中華民國國旗，或有台灣元素的裝束，浩浩蕩蕩、綿延100多公尺的健走隊伍，在豔陽、和風之下特別吸睛，還能與沿途其他健走者分享慶祝中華民國生日的喜悅。健走隊伍抵達目的地後，大家興奮的拿出中華民國國旗合影留念，並一起享用點心，開心地歡度雙十國慶。