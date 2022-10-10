我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵

美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

聖地牙哥百位台灣鄉親 健走慶祝雙十

聖地牙哥訊
聖地牙哥雙十委員會廣招台灣鄉親舉行國慶健走。（橙僑中心提供）
聖地牙哥雙十委員會廣招台灣鄉親舉行國慶健走。（橙僑中心提供）

為慶祝中華民國111年雙十國慶，聖地牙哥雙十委員會廣招台灣鄉親於10月8日舉行國慶健走，當天近100位台灣僑民，及應邀參加的橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如、聖地牙哥僑務榮譽職人員及僑團成員，齊聚聖地牙哥北部聖迪吉託縣立公園（San Dieguito County Park），以健走活動來歡慶中華民國生日。

委員會副主席暨僑務委員謝家樹表示，去年委員會首次舉辦健走活動慶祝雙十國慶，大家踴躍參與，活動頗受好評。所以，今年決定舉辦2.0版國慶健走活動，很高興看到更多僑青參加，甚至有不少可愛的小朋友也加入健走，一起歡慶中華民國的生日。

聖地牙哥參加雙十國慶健走的台灣鄉親，歡欣鼓舞地慶祝中華民國生日。（橙僑中心提供）
聖地牙哥參加雙十國慶健走的台灣鄉親，歡欣鼓舞地慶祝中華民國生日。（橙僑中心提供）

當天一大清早從橙縣趕赴聖地牙哥參加國慶健走的橙僑中心主任蕭蓓如，代表僑委會致頒感謝狀給聖地牙哥雙十委員會及相關成員，感謝僑界推動僑務的熱忱貢獻。蕭蓓如表示，很高興與大家一起以健行方式慶祝國慶。過去一年，面對疫情，大家一起努力度過最困難的時刻，一起為台灣自由民主成就感到驕傲，歡迎大家回到台灣去走走看看。

這次參與國慶健走籌辦的其他成員，包括僑務諮詢委員黃莉莉及傅家康、僑務顧問朱曼玲及黃永滐、僑務促進委員張慧娟、劉述愷、曲學蕃、中華學苑校長暨僑務顧問孫麗敏、北郡中文學校前校長邱秀莉、中華學苑理事長陳菱、中華科工聯誼會會長葉邵陽。

當天參加健走的許多台灣鄉親都穿戴中華民國國旗，或有台灣元素的裝束，浩浩蕩蕩、綿延100多公尺的健走隊伍，在豔陽、和風之下特別吸睛，還能與沿途其他健走者分享慶祝中華民國生日的喜悅。健走隊伍抵達目的地後，大家興奮的拿出中華民國國旗合影留念，並一起享用點心，開心地歡度雙十國慶。

中華民國 聖地牙哥 橙縣

上一則

華美聯誼會10/12 鄭博仁談公投

下一則

爾灣地球村文化節 台灣味吸睛

延伸閱讀

直播／蔡英文雙十演講 「給世界一個更好的台灣」

直播／蔡英文雙十演講 「給世界一個更好的台灣」
蔡英文談四大韌性 朱立倫酸：每年都在創造新口號

蔡英文談四大韌性 朱立倫酸：每年都在創造新口號
南加僑界近千人共慶雙十國慶 並有歌舞、美食展等

南加僑界近千人共慶雙十國慶 並有歌舞、美食展等
華府僑團國慶大不同 蕭美琴趴趴走國台語轉換自如

華府僑團國慶大不同 蕭美琴趴趴走國台語轉換自如
蔡英文國慶談4大韌性 國民黨：不面對問題點淪口號治國

蔡英文國慶談4大韌性 國民黨：不面對問題點淪口號治國
直播／雙十國慶晚會「守土衛國 你我同行」

直播／雙十國慶晚會「守土衛國 你我同行」

熱門新聞

好市多吸引眾多亞裔顧客，但近來傳出扒手出沒頻繁。（路透）

好市多有扒手 碰兩下錢沒了 多位華人受害

2022-10-07 02:20
色魔尾隨，華女慘被按住性侵。（NYPD提供）

世界晚報╱大膽色魔竟尾隨到家 華女慘被按住性侵

2022-10-02 21:58
詐騙者透過 Zelle 瞬間將男子的銀行賬戶清光。（示意圖，Unsplash.com）

詐騙者是如何透過 Zelle 瞬間將男子的銀行帳戶清光

2022-10-02 20:15
華人用80萬的全現金買下羅蘭岡這幢獨立屋，並作為Airbnb出租。（圖：受訪者提供）

美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成

2022-10-03 11:27
這些僑領就是因為點進這個連結，並完成要求，自己的Line的帳戶就被騙子接收。（讀者提供）

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

2022-10-05 21:43
一家人到達美墨邊境墻。（視頻截圖）

華男全家偷渡 繞南美入美國 視頻全記錄

2022-10-08 02:20

超人氣

更多 >
成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」

成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」
北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區

北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區
FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊

FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊
曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵

曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵
前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職

前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職