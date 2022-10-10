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西野商場停車場 非裔男毆女搶劫

記者張宏／洛杉磯報導
亞凱迪亞（Arcadia）近日發生多起入室盜竊和商業盜竊，幾乎每天就會發生一到兩起以上的盜竊案件，讓民眾不堪其擾。（檔案圖）
亞凱迪亞（Arcadia）近日發生多起入室盜竊和商業盜竊，幾乎每天就會發生一到兩起以上的盜竊案件，讓民眾不堪其擾。（檔案圖）

洛杉磯縣華人密集的亞凱迪亞（Arcadia）市，近日在華人消費者比例極高的西野商場停車場發生搶劫案件，一名非裔男子毆打女受害人，並搶走其手袋。同時社區還發生多起入室盜竊和商業盜竊，幾乎每天就會發生一到兩起以上的盜竊案件，讓民眾不堪其擾。

9月29日下午5點49分，位於Baldwin大道400號的西野商場停車場，一名女性受害者從商場出來，走向她的車。她走到車前，發現一輛停在其旁邊的車。她當時沒有多想，沒想到從那輛車裡走出一名非裔中等身材的男子。這名男子衝上來二話不說，就毆打女性受害人的臉部，同時搶走她的手袋，逃之夭夭。這名嫌疑人身穿淺色 T恤和深色褲子。

亞市社區發生民宅入室盜竊和汽車盜竊最為普遍，9月25日上午9 點56分，位於Elevado街1600號街區的一處住宅發生汽車盜竊，屋主發現停在車道上的豐田普銳斯汽車，被偷走了催化轉換器，案發時間是在前晚的某個時間。在當天晚上7點58分，Rodeo道1500號街區的一處住宅發生盜竊，有不明嫌疑人打碎住宅的一個窗戶，洗劫室內，最後帶著偷來的珠寶逃跑。9月26日上午10點35分，西Palm街100號街區的一處住宅發生盜竊，受害人發現她施工的住宅被人強行闖入，室內各種維修零件和物品被盜。

9月27日和28日接連發生盜竊，9月27日上午11時19分，東Santa Clara街200號街區一個停車場發生車輛盜竊。受害者報告有人砸壞他車子前面的乘客窗，偷走車裡的錢包和現金。事件發生在當天上午7點30分到下午6 點35分之間的某個時間。 9月28日上午10時29分，南第四街900號街區一處住宅發生竊案。調查顯示身份不明的嫌疑人闖入室內，洗劫該地點，並帶著不明數量的財物逃離。

商業盜竊也讓民眾蒙受損失，9月26日晚上11點16分，位於北第一街125號的24 Hour Fitness發生商業盜竊。一名嫌疑人進入健身房，強行打開一名受害者的儲物櫃，偷走受害者的車鑰匙，並在受害者的車上偷走額外財物。9月28日下午 2 點12分，位於北Peck路5630號的StorAmerica發生商業盜竊。有人撬開了受害者的存儲單元並帶著裡面的電腦逃跑。這件事發生在8月1日至9月28日某個時間。

汽車 華人 非裔

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