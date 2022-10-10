新移民將成選舉關鍵力量

新移民將成期中選舉關鍵力量。（NBC）

加州倡議團體Coalition for Humane Immigrant Rights統計發現，2016年至2020年間，超過70萬人入籍美國， 48%來自亞洲，41%來自美洲其他國家，53%在45歲以下，56%是女性。因此該團的洛杉磯 分會受訪時指出，這些新移民 將成為2022年期中選舉的一大關鍵力量，而他們會盡全力鼓勵新移民出來投票 。

洛杉磯縣選務官Dean Logan說，直到投票日當天都能登記成為選舉人，任何符合資格的人都能到選務處獲得投票資格，然後投下他們的一票。

NBC報導，許多新移民都很期待在美國的第一次投票，例如Betty Castellanos。她宣誓成為美國公民當天，媽媽正好離世，但是幾周之內她就能首次參加美國投票了，「我很期待也很開心，因為我能對社區改善盡一份力。」

Betty Castellanos與其他人也參加了Coalition for Humane Immigrant Rights的聲援活動。洛杉磯分會執行長Angelica Salas強調，過去四年倍增的新移民最能體會反移民政策的痛楚，也瞭解仇恨犯罪增加帶來的威脅，因此他們希望不管是拉美、亞裔、非裔的新移民都能出來投票。