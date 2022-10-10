亞裔快速增長 成為選戰票倉

洛縣市長候選人關注亞裔票倉。圖右為候選人卡魯索，左為貝斯。（ABC 7）

編譯組╱綜合報導

洛杉磯 時報報導，在洛杉磯，亞裔 是增長最快的族裔，占該市近十分之一選民。亞裔選票也成為近年來候選人選舉時格外關注的重要票倉。

競選洛市長的富豪卡魯索（Rick Caruso）日前在歷史悠久的菲律賓城，與亞裔和太平洋島民對話。另一名候選人，前聯邦眾議員貝斯（Karen Bass）也於日前至華埠 會見Cathay Manor公寓居民。

兩人並出席9月下旬於韓國城首爾國際公園舉行的韓國節。卡魯索乘坐馬車遊行，貝斯與韓國社區領袖合影。

華埠公平開發社區中心（CCED） 張景雄（King Cheung）說「貝斯為人民著想，但卡魯索這些年來，尚未興建一棟經濟適用房。」

然而，誰會在這些亞裔社區中出線？目前很難得知。每個社區都有自己的歷史、文化與興趣。

洛杉磯時報贊助柏克萊加大政府研究所近期進行的民調顯示，該市可能的亞裔選民中，卡魯索以51%對29%優勢領先貝斯23個百分點。儘管這個樣本量很小，但卡魯索的競選活動，的確在亞裔社區中取得重大進展。

支持貝斯的洛縣亞裔民主黨主席墨菲（Andrew Murphy）說，「卡魯索在亞裔選民上花費大量資金，而我們承認團隊中存在根本性的籌款失衡。」

卡魯索擁有超過7000萬元資金，用不同語言做廣告。過去幾個月還花費近千萬元拉票，優先考慮西裔、亞裔與聖費南度谷選民。

影響亞裔的不僅是卡魯索的競選經費。波莫那學院政治學助理教授薩德瓦尼（Sara Sadhwani）說，卡魯索競選強調幫助小企業和打擊犯罪。羅耀拉大學近期調查，近八成亞裔希望看到更多洛市警局警察在社區中巡邏。

然亞裔選民最終的選票會支持誰，目前仍有待觀察。羅耀拉大學洛杉磯研究中心主任格拉（Fernando Guerra）說，卡魯索需贏得大多數亞裔選票，否則沒機會。