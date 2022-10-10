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爾灣地球村文化節 台灣味吸睛

爾灣訊
現場參與的民眾絡繹不絕。（橙僑中心提供）
現場參與的民眾絡繹不絕。（橙僑中心提供）

南加州橙縣爾灣（Irvine）市政府，10月8日於大公園（Great Park）舉辦第21屆爾灣地球村文化節（Irvine Global Village Festival）活動。為讓爾灣地區居民認識台灣，柑縣台灣同鄉會與台美精英協會橙縣分會（TAP-OC）特別爭取設置台灣攤位。

爾灣市是充滿活力和多元化的社區，地球村文化節是一年一度最具指標性的節日，不僅將各族裔的社區聚集在一起，讓大家分享社區的多元文化，也為本地從事文化、藝術、餐飲、娛樂的經營者提供展示平台，成為爾灣市不可少的傳統節日。

台灣同鄉會與橙縣精英協會爭取設置的台灣攤位，運用台灣斗笠、珍珠奶茶裝飾與海報佈置。現場也展示傳統大鼓、台灣原住民服飾、台灣觀光小手冊以及提供小型獅子頭、改良版台灣客家布丟沙包等活動，提供小朋友玩樂，吸引眾人駐足觀賞。攤位上也提供兼具中華民國、美國國旗，以及僑委會徽章的PIN、熊讚額溫卡、DIY原住民頭飾等小禮物，頗受遊園民眾歡迎。

橙縣華僑文教中心主任蕭蓓如也到現場，與設攤的同鄉會及精英協會會員，一起介紹台灣，張慧玲僑務促進委員身著原住民傳統服飾，演唱經典高山青、望春風與何日君再來等歌曲，吸引許多民眾駐足欣賞。

柑縣台灣同鄉會會長傅錦郎表示，每年同鄉會都會特別參加活動，向不同族裔之民眾介紹台灣文化，以提升台灣在國際上之知名度，感謝僑委會與橙僑中心每提供的精美小禮物以及傳統服裝、舞獅等文化道具，讓更多人知道台灣。

張慧玲僑務促進委員（左三）與橙僑中心蕭蓓如主任（左四）與柑縣台灣同鄉會合照。（橙...
張慧玲僑務促進委員（左三）與橙僑中心蕭蓓如主任（左四）與柑縣台灣同鄉會合照。（橙僑中心提供）

爾灣 橙縣 原住民

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