第一屆亞洲秋節 具多國色彩

唯妙唯肖的泥人及其製作者。（記者劉子為/ 攝影）

第一屆亞洲秋節（Asian Fall Festival），10月8日在洛杉磯縣亞凱迪亞 市（Arcadia）的跑馬場拉開帷幕。

視頻來源：記者劉子為

盛典多元地展示了多個亞洲國家的文化，並可品嘗到各式各樣的亞洲美食，也能解鎖不同的文化體驗，比如中國書法 、日本Cosplay、韓國Kpop舞蹈等。

盛典現場的中華文化元素最為豐富，一進場便能看見身著精美漢服的女子。這是漢服體驗店和國風攝影館的工作人員及愛好者們，積極地向遊客們展示漢服的魅力。

在盛典現場，能看到不少中華傳統手工藝，包括糖畫、泥人、書法、中國結等。製作糖畫的現場，聚集了不少非亞裔 的遊客，他們對動物造型的糖畫感到好奇，紛紛排隊等待購買。

張小姐和三名好友一同相約來亞洲秋節，本是來支持運營漢服體驗店的朋友的生意，但來後被其他精彩活動吸引。她表示很喜歡糖畫、捏泥人這樣的「古早」元素，讓她不禁想起童年時光。