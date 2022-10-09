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寶島歌謠醉人 鄉親熱情和唱

記者楊青／洛杉磯報導
來自南加大各地的30多位台語歌愛好者，8日以自己的歌聲表達對台灣家鄉和親人的思念，和鄉親們共度雙十國慶。（記者楊青╱攝影）
來自南加大各地的30多位台語歌愛好者，8日以自己的歌聲表達對台灣家鄉和親人的思念，和鄉親們共度雙十國慶。（記者楊青╱攝影）

來自南加各地的30多位台語歌愛好者，8日以歌聲唱出了對台灣家鄉和親人的思念，並和鄉親一起在歌聲中歡度雙十國慶。

當天在洛杉磯華僑文化中心舉辦的「寶島歌謠尚介水，台灣文化代代傳」台語歌音樂欣賞會，來自南加州的32位台語歌唱將登台獻唱，數百民眾現場觀賞，鄉音親切，台上台下如癡如醉。

洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長林暉程、洛僑中心主任陳敏永、核桃市議員暨聯邦38區眾議員候選人秦振國、台灣會館董事長陳柏宇、全美台灣人婦女會洛杉磯分會會長到場祝賀並致辭。

唱得一口漂亮台語歌的秦振國在熱烈掌聲中首先登台領銜開唱，一首「阿嬤的話」味道十足，深情演繹對長輩的思念和祝福，引起台下不少鄉親熱情和唱，場面溫馨。

擔任地方民選官員十年，目前代表共和黨競選聯邦38區眾議員的秦振國，不僅熱愛台灣民謠，而且唱得一口很棒的台語民歌。他表示，台語歌很接地氣，尤其可以淋漓盡致地表達對故鄉故土故人的思念和感情，他説，雖然自己的父母都已過世，但對台灣的思念從來沒有改變，所以當天選擇演唱「阿嬤的話」，就是希望通過歌聲將自己和華人的長輩們連在一起，送給長輩健康平安的美好祝福。

參加當天音樂欣賞會的歌手，還有陳柏宇和周莉娟的「一隻小雨傘」、倪嘉妤和倪嘉均的「望春風」、王德芬的「純情花」、高欣怡的「阿那答」、呂宏謨╱趙妙慧的「月娘啊聽我講」、魏博基的「人生舞台」、張馨文的「落雨聲」、許世幸的「深情海洋」、楊顯榮的「若是有一天」、路霄霞的「請你珍惜我」、張西帥的「今夜擱再想你」、朱明蓮的「港都夜雨」，戴智信的「行棋」、蔡上林的「藏鏡人」等等，首首深情，首首精彩。

核桃市議員暨聯邦38區眾議員候選人秦振國（左）登台領銜開唱「阿嬤的話」，味道十足...
核桃市議員暨聯邦38區眾議員候選人秦振國（左）登台領銜開唱「阿嬤的話」，味道十足，深情演繹對長輩的思念和祝福，引起不少鄉親熱情和唱，場面溫馨。（記者楊青╱攝影）
來自南加州的30多位台語歌愛好者，8日以歌聲表達對台灣家鄉和親人的思念和歡慶雙十...
來自南加州的30多位台語歌愛好者，8日以歌聲表達對台灣家鄉和親人的思念和歡慶雙十國慶。（記者楊青╱攝影）

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