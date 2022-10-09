洛城慶雙十酒會 政僑學界千人與會

酒會主賓同切蛋糕慶賀雙十國慶。（駐洛杉磯台北經濟文化辦事處）

駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處2022年10月7日晚間舉辦慶祝中華民國 111年國慶酒會，共有近千位政、僑、學界嘉賓出席。今年台灣慶祝雙十國慶的主題為「守土衛國、你我同行」，現場懸掛的橫幅布條也以守土衛國的軍人為主軸，搭配蔡英文總統與裴洛西議長合影的照片，凸顯台美攜手捍衛實施自由民主、尊重多元族群的中華民國（台灣）。

酒會在祥獅獻瑞的鑼鼓聲及舞龍舞獅慶賀開場，英姿瀟灑的中華旗隊舉旗向台上嘉賓致敬。三位主持人身著台灣阿美族及太魯閣族原住民服飾，帶領現場嘉賓合唱國歌，拉開國慶餐會序幕。現場熱鬧滾滾，嘉賓們面帶笑容，十分享受現場氛圍。

洛杉磯經文處處長黃敏境致詞時表示，中華民國（台灣）作為全球華人 世界中唯一完全民主國家，所實施的自由民主制度贏得世人的推崇。此外，台美關係已經達到1979年以來最佳狀態，今年雙十國慶的主題是「守土衛國、你我同行」，感謝美國長久以來基於「台灣關係法」及「對台六項保證」的承諾，持續協助台灣自我防衛。

黃敏境並以台灣與洛杉磯經文處轄區內地方政府的合作與交流為例，說明台灣持續深化與亞利桑納州在科技、經貿、高等教育等領域的合作，台積電在亞利桑納州鳳凰城的歷史性120億元投資案就是雙方合作的一項典範。

黃敏境指出，台灣懷抱著對自由民主的堅定信念，以主體性展現人民的集體意志，台灣人民正以自由、開放、多元、包容、尊重人權及法治等普世價值為依歸，打造共同命運。他強調，台灣從未是中華人民共和國的一部分，且兩岸互不隸屬，並譴責中華人民共和國長期壓迫聯合國體系採用其對聯合國第2758號決議的錯誤解讀，讓台灣被不當排除在聯合國體系外，但事實上該決議並未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣。

與會嘉賓有國會眾議員趙美心、金映玉、薛曼（Brad Sherman）、戈麥斯（Eloise Gomez ）、加州眾議員方樹強（Mike Fong），總統府顧問謝清志、行政院顧問林榮松、羅省中華會館鄺松齡主席、大洛杉磯台灣會館董事長陳柏宇等人，他們表達了對中華民國的堅定支持及深厚情誼。

趙美心表示，台灣是美國第八大貿易夥伴，美國一直支持台灣，國會參議院外交關係委員會9月14日高票通過《2022年台灣政策法案》（Taiwan Policy Act of 2022），也是自《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）生效以來美國對台政策最全面的調整。國會還通過一項要求國務卿研究如何讓台灣加入世界衛生組織（WHO）的決議。趙美心自豪地說，她也是該委員會成員，推動與台灣的貿易聽證會，促進與台灣的21世紀貿易倡議，雙方將通過談判深化彼此的貿易和投資關係。她強調，許多台商和台灣新移民在美國做出了積極的貢獻，她會竭盡所能來推動該貿易協定。

金映玉表示，美國一直認為台灣是海外最重要的思想、貿易和安全夥伴之一。作為眾議院成員，她承諾未來將繼續加強美台關係，如果雙邊貿易出現任何衝突，她與國會同事們會積極與政府合作，確保台灣可以獲得所需要的資源。她本人一直很想訪問台灣，希望未來連任後，她與眾議會同事們安排行程盡快訪問台灣。

此外，共有25位政要致贈賀狀，另有15位政要以錄影方式祝賀雙十國慶。