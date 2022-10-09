僑界慶雙十 華埠盛大遊行登場

羅省中華會館盛大舉行111周年雙十國慶遊行和升旗典禮。（記者王若然／攝影）

慶祝中華民國 建國111周年，羅省中華會館8日在華埠 盛大舉行慶祝活動，包括僑團遊行 、升旗典禮、向國父孫中山銅像獻花等節目，眾多僑領和民選官員出席，將今年雙十慶典逐次推向高潮。

當天的雙十國慶系列由大遊行拉開帷幕，32支遊行隊伍整齊地排列在華埠百老匯（Broadway）大道上。上午10時正，遊行隊伍從百老匯大街的Bernard街路段起步，沿著百老匯大街走向College街口，途經羅省中華會館。32支社團隊伍組成遊行陣容，有些隊伍在行進中還有表演，百花齊放。遊行人群除了僑團領袖和政要，還有羅省中華會館屬下27個團體，以及南加台灣大專校友會和僑團等。

上午11時，升旗典禮準時開始，中華旗隊進場，在華埠628退伍軍人協會主持下，升旗儀式開始。先是旗手緩緩升起美國國旗，接著沈露茜唱美國國歌，楊震南唱中華民國國歌，吳典龍唱升旗歌，升起中華民國國旗。

中華會館主席鄺松齢，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長，洛僑中心主任陳敏永，本次遊行總幹事、泛美中華會館聯誼會執行長張自豪、中華會館副主席周賜軒、監事長蔡惠玲，大專院校聯合校友會長陳啟志，韓華代表遲景林，台灣會館董事長陳柏宇，美國越柬棉寮代表梁永泰，加州台灣同鄉聯誼會會長王竹青等人，出席了升旗典禮。

國會眾議員趙美心、加州失業保險上訴委員伍國慶分別為中華會館頒贈賀狀。趙美心說，過去兩年多是個艱難的時期，中華會館為社區做出了很多貢獻，為了保護亞裔老人不受攻擊，中華會館與華埠服務中心合作，深入老人社區，加強與他們的聯繫交流，並與洛杉磯市警局合作，加強對華埠的安全巡邏。伍國慶表示，他幾乎每年都參加中華會館舉辦的雙十國慶活動，很高興能與台美僑胞一起慶祝。

中華會館主席鄺松齢發言說，羅省中華會館支持孫中山先生創立的中華民國以及孫中山的自由平等精神和三民主義。今天看到有30多支僑團隊伍遊行以及民眾積極參與很高興。此外，9日（周日）中華會館還將在華埠金龍酒家舉行雙十國慶晚宴，歡迎民眾參與。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長在大會上說，經文處同仁和眷屬和大家一起參加中華民國111周年國慶活動，今年國慶的主題是「守土衛國，你我同行」，美國總統雷根曾經說過，力量帶來和平。和平必須靠力量和勇氣來維護。維護和平的手段之一就是隨時為戰爭做好準備。面對海峽對岸的解放軍過去一年有超過一千架次的軍機繞台，以及在裴洛西眾議長訪台後進行的大規模軍事演習，有人認為兩岸只要簽署一紙和平協議就能解決問題，但絕不會這麼簡單。

他說，台灣面對的是一次次撕毀協議的中共政權，香港一國兩制的失敗就是血淋淋的案例。自由民主的可貴之處就是人民有選擇的自由，可以決定自己國家的未來。中華民國不是任何黨派的專利，中華民國屬於全體中華民國的人民，屬於支持這個體制的全體僑胞。