南加僑界慶雙十 橋牌賽、書畫展…各地高手歡聚一堂

南加州第三届國慶杯橋牌校際邀請賽8日在洛杉磯華僑文教中心舉行，來自南加州各地的橋牌高手大合影。（記者楊青/攝影）

南加 州僑民8日以橋牌賽、書畫展、台語歌唱音樂欣賞會等多種文娛形式慶祝雙十國慶。

包括南加州 第三届國慶杯橋牌校際邀請賽，美國中華藝術學會慶祝中華民國111周年國慶及秋季聯展、2022首屆寶島歌謠和台灣文化台語歌音樂欣賞會，當天在洛杉磯華僑文教中心分場舉行，來自南加州各地的橋牌高手，書畫名家和歌唱愛好者歡聚一堂，共襄盛舉。

由南加州成功大學校友會主辦，南加州中國大專院校聯合校友會、亞美會計師研究發展基金會和北美華人 會計師協會合辦的國慶杯橋牌邀請賽，首先拉開當天系列慶祝活動序幕，近百位橋牌高手同台競技。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境以「高手雲集，神機妙算」表達祝賀。 南加州第三届國慶杯橋牌校際邀請賽8日在洛杉磯華僑文教中心舉行。（記者楊青/攝影）

活動召集人、聖瑪利諾前市長孫國泰在開幕致辭中表示，南加成功大學校友會先後舉辦八次橋牌比賽，規模年勝一年。他感謝活動籌委會的辛苦付出和牌友踴躍參與支持。他表示，橋牌比賽不是要擊敗別人，而是對自我的挑戰和不斷突破，好上更好，做到最好。

本次橋牌賽籌委會主席、前美國國家圖書館委員會委員梁建文打橋牌已有20年。她表示，多數華人都是大學開始學習橋牌，但因爲上班忙碌，養兒育女，到退休時才重拾愛好。她說，華人很聰明，很多人加入美國的ACBl。ACBI有很多活動和比賽，全國性比賽每年三次。南加州本地很多牌友則是參加本地俱樂部打牌，很多牌友找到自己的隊友，慢慢培養默契，現在華人在全國賽中獲得名次，當天就是參加全國橋牌賽獲得第二名的隊伍。

梁建文特別提到，美國橋牌手比較老年化，年輕人打橋牌不宜入門，需要花一點時間，但現在中國大陸年輕人的橋牌普及、水平提高神速，在美國的橋牌比賽上有非常亮眼的表現。她表示，美國橋牌主要有自然式、二蓋一、精準式三種，來自中國大陸的牌友九成打精準式，比美國的二蓋一更加注重細節。來自各地的愛好者以牌交友，相互切磋，非常有意思。 南加州第三届國慶杯橋牌校際邀請賽8日在洛杉磯華僑文教中心舉行，來自南加州各地的橋牌高手歡聚一堂，相互切磋。（記者楊青/攝影）

來自中國大陸的資深地產經紀阮秉森表示，他就是在大學時學習橋牌，工作後也打橋牌，但來美後忙於工作，養家糊口。在孩子進入常春藤名校後，自己的生活節奏逐漸放慢，橋牌也重新拿起來。現在每星期至少打三次，尤其在邏輯推理、概率分析、相互配合和秘密信號處理等方面，很鍛鍊腦力，很有趣。