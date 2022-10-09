美國中華藝術學會 秋季聯展慶祝雙十節

美國中華藝術學會慶祝中華民國111周年國慶及秋季聯展8日起在洛杉磯華僑文教中心登場，展出南加數十位書畫名家的精心之作。（記者楊青／攝影）

美國中華藝術學會慶祝中華民國111周年國慶及秋季聯展8日起在洛杉磯華僑文教中心登場，展出南加 數十位書畫名家的精心之作，展覽9日還有一天免費觀賞。

美國中華藝術學會會長鄭子亭介紹，藝術學會每年舉辦兩次大展，分別在春季5月和秋季10月，從創會開始，每年秋季展覽都綁定慶祝雙十節，展出南加州 華人藝術家的精心之作。

洛杉磯繪畫和書法 人才濟濟，曾經有五個以上的華人書畫協會活躍於社區，大約30年前五會合一，組成中華藝術學會，目前會員超過100人。鄭子亭表示，此次秋季展26位藝術家提供了44幅作品。多姿多彩的書畫作品，讓整個展廳墨香四溢。

長堤加州州立大學(CSULB) 亞洲與亞美研究學系(Asian and Asian American Studies)創系系主任暨榮譽退休教授李三寶的兩幅巨幅草書「舞」「夢」，也在本次秋季展中展出。他同時在當天開展首日到場與南加州藝術愛好者交流互動，分享自己的人生經歷和品鑑中國書法之美。

李三寶2006年自長堤加州州立大學退休以來，更勤於筆耕。60多年來累積不少書法創作，以此積澱價值信念與人生智慧，性格品味與教學心得。他表示，他自幼喜歡書法，中國書法美學三要素：骨力、有機整體、和氣韻生動。「骨力」在黑白虛實之間、筆法偃仰之間，用筆表現「相對融動」筋骨力道。

喜瑞都中文學校的書法老師蔡季男的書法作品，也在本次秋季展中展出。