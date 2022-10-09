世報「舞動人生」 200長者熱情展身手

洛杉磯世界日報與聯合健保(United Health Care)10月8日為銀髮族舉辦「舞動人生」講座，(左起)太極老師邢汝宏、世報社長于趾琴、聯合健保多元文化市場總監Rita Tolbert、多元文化經理Renzo Jara、世報總經理李銘濱、元極舞老師朱益成。（記者張宏╱攝影）

世界日報 與聯合健保 (United Health Care)10月8日(星期六)上午為銀髮族舉辦「舞動人生」講座，200人全場一起跳出健康，舞出人生新生命。

（影音來源：記者張宏）

由於現場教學活動，座位間隔較寬，可擺放300個座位的會場只放了200張椅子。當天三場講座都以健康和養生為主，其中兩場邀請元極舞朱益成老師和太極拳老師邢汝宏現場示範教學，200多名長者跟著音樂翩翩起舞，洋溢著健康快樂的氣氛；另外一場為聯合健保公司的紅藍卡 計畫解說。

主辦方洛杉磯世界日報社長于趾琴表示，舉辦這個活動的目的是帶給大家健康的晚年，通過舞蹈和太極等溫和的運動讓大家舞出健康。同時現場也會提供實用資訊和豐富獎品，讓大家收穫多多。 現場不少長者紛紛站起來跟著義工一起做動作。（記者張宏╱攝影）

聯合健保多元文化市場總監Rita Tolbert表示，希望能提供大家健康養生的教學活動，也希望大家在年底選擇健保前能獲得更多資訊，做出正確選擇。

元極舞南加分會會長朱益成表示，元極舞融合舞蹈、武術、氣功和太極拳，現有20個舞集各有側重。元極舞源自中國大陸，之後台灣購買版權後做一些動作修正，再將其帶到美國。元極舞舞蹈的音樂非常優美，適合長者學習，他和太太學習元極舞都改善了健康和睡眠狀況。 大家踴躍回答問題。（記者張宏╱攝影） 雷霆門太極拳學協會成員代表和聯合健保代表合影。（記者張宏╱攝影）

元極舞教練Susan Lin現場為大家教學「金蓮普開」舞集，元極舞的義工站在不同方位帶領大家一起學習。會場不少長者紛紛站起來跟著義工一起做動作，有些人不便站起來也在座位上跟著揮手轉動。