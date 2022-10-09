華翁單腿示穴位 老外答題獲獎

現場一名金色頭髮長者雖然語言不通也憑藉實力拿到了獎品。（記者張宏╱攝影）

世界日報 與聯合健保(United Health Care)10月8日(周六)上午為銀髮族舉辦「舞動人生」講座，兩百多名長者全場一起健身 運動，其中不乏其他族裔的長者，雖然語言可能不通，但絲毫不妨礙他們學習舞蹈和答題拿獎品。 在太極拳教習雲手環節，一些腿腳不便的長者們也跟著老師學習。（記者張宏╱攝影）

活動當天獎品非常豐富，有三合一運動手錶、運動水杯還有蔬菜種子。一名金色頭髮長者看起來像是西裔，她不僅在元極舞教練Susan Lin現場教習時，跟著比手劃腳忙的不亦樂乎。在主持人現場有獎答題時，也反應活躍。雖然她聽不懂中文，但是每當主持人問完問題，她都會回頭詢問自己的華人 朋友是什麼意思，然後積極舉手。現場長者們答題非常踴躍，舉手的人絡繹不絕，這名老外長者經過幾番廝殺終於輪到她回答，她竟然用中文答出了答案，讓大家非常震驚，當然她最後拿走獎品也當之無愧。 世界日報洛杉磯分社社長于趾琴也跟著一起做運動，伸展上身。（記者張宏╱攝影） 現場一名金色頭髮長者在元極舞教練Susan Lin現場教習時，跟著比手畫腳忙的不亦樂乎。（記者張宏╱攝影）

在元極舞老師教習大家一起跳時，現場不管男女老幼都跟著老師一起動，連世界日報洛杉磯社社長于趾琴也跟著一起做運動，伸展上身， 可見元極舞的簡單易學，每個人在家裡也能做呢。

華人長者也表現活躍，不僅一個個奮勇答題，且問道身上穴位時，一名男性長者非常活潑矯健，單腿抬起自己的腳展示穴位的位置，引來大家哄堂大笑，主持人倪北嘉甚至當場邀約他參加10月22日世界日報在僑教中心舉辦的銀髮族活動。