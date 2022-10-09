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選舉假信息氾濫 干擾少數裔選民

記者趙健╱洛杉磯報導
EMS線上會議，Brennan中心民主項目顧問Mekela Panditharatne(上)和美國之音副主任Vanessa Cardenas(下)討論假新聞氾濫對美國選舉制度的危害。（會議翻拍）
EMS線上會議，Brennan中心民主項目顧問Mekela Panditharatne(上)和美國之音副主任Vanessa Cardenas(下)討論假新聞氾濫對美國選舉制度的危害。（會議翻拍）

期中選舉即將到來，但選民們時常被虛假信息干擾，特別是那些針對少數族裔的不實信息傳播廣泛。加州少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）10月7日舉行線上會議，討論虛假新聞泛濫對美國選舉制度的危害。與會者指出，雖然社交媒體上的虛假信息傳播日益猖獗，但在聯邦層面依然缺乏相關的法律規範。

Brennan中心民主項目（Brennan Center's Democracy Program）的顧問Mekela Panditharatne指出，自2021年起，美國至少有21個州通過了42項限制性的選舉法律，其中20個州的33項法案已經生效。這些法律對選民的身分認證或投票方式有更為嚴苛的要求，這些收緊的選舉制度直接影響選民的投票結果。她還表示，那些因選舉流程不明確而導致的信息缺口會助長虛假信息的傳播。比如，在2020年，由於有關機構未能清楚地傳達選舉中一些更新的信息，導致很多選民並不清楚正確的投票方式，在這期間很多關於選舉的虛假信息就層出不窮。

美國之音副主任（America's Voice）Vanessa Cardenas表示，在所有不實新聞中，關於移民的虛假信息占比很大，不少政客利用移民問題來煽動公眾情緒，因為涉及很多群體的利益，特別是少數族裔。另外還有部分虛假信息圍繞邊境問題展開，他們聲稱邊境已經失控或者邊境正處於開放狀態，誤導選民認為外來移民要「入侵」美國。還有虛假新聞大肆傳播「取代理論」（Grand Remplacement），誇大移民的負面作用。 「目前針對這一問題的聯邦法律非常有限，我們正在努力推進關於打擊虛假信息的立法，規範社交媒體的信息傳播方式。與此同時，有很多民權運動團體也在為此付出努力，希望能夠遏制不實信息的傳播。」

Factchequeado網站主編Tamoa Calzadilla表示，媒體之間應該加強合作，聯手限制這些謠言的散播，並呼籲讀者和聽眾積極舉報虛假新聞。

移民 邊境 投票

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