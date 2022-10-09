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方樹強、卡瑞佑合辦就業博覽會 50雇主擺攤招聘

記者朱敏梓／蒙特利公園市報導
方樹強議員辦公室設立展位，為民眾提供有關國家服務和家庭可用資源的信息。（記者朱敏梓／攝影）
方樹強議員辦公室設立展位，為民眾提供有關國家服務和家庭可用資源的信息。（記者朱敏梓／攝影）

加州49選區眾議員方樹強（Mike Fong）和51區眾議員卡瑞佑(Wendy Carrillo)攜手50多位僱主，10月8日（周六）在蒙特利公園市東洛杉磯學院(ELAC)啟動年度工作和家庭資源博覽會，從上午9點持續到下午1點，許多求職者和雇主尋求更好工作機會。

聖蓋博谷社區是新冠大流行的重災區，許多小商家關門停業，許多人失去了工作，因此，勞動力發展、創造工作機會和開發家庭資源是經濟復甦的關鍵，這場招聘會也是疫情後重振經濟的一環。

就業博覽會，求職者和雇主交談（記者朱敏梓／攝影）
就業博覽會，求職者和雇主交談（記者朱敏梓／攝影）
就業博覽會可口可樂展位前人頭攢動（記者朱敏梓／攝影）
就業博覽會可口可樂展位前人頭攢動（記者朱敏梓／攝影）

50多個雇主代表在招聘會現場擺攤，其中不乏500強知名公司，例如快消品巨頭可口可樂（Coca-Cola）和百事可樂（Pepsi），也有諸多政府部門招攬賢才，例如洛縣人力資源部（LAC Department of Human Resources）、洛杉磯縣公園休閒局（Parks and Recreation ）、洛縣警察局、蒙市圖書館（Bruggemeyer Library）、洛杉磯大都會捷運局（LA Metro）等，還有仁濟社區醫療中心、洛杉磯聯合學區（LAUSD）、Fulgent Genetics醫療技術公司、California Credit Union等知名公司和社區組織，南加州大學(USC)、東洛杉磯學院(ELAC)等高等院校也加入招聘隊伍。

許多求職者早早來到了現場和雇主熱切交談，為自己尋求更好的工作機會，其中不乏許多華人求職者的身影。吳同學是ELAC的學生，專業是社會科學，她表示今天許多政府部門和商界公司到現場招聘，和自己想從事的方向非常契合，其中還有自己的心儀工作崗位。

方樹強議員辦公室也特別設立展位，為參加招聘會的民眾送上紀念品，提供有關國家服務和家庭可用資源的信息。參加招聘會的求職者，也有機會加入眾議員方樹強和卡瑞佑的團隊，參與公共服務。

洛杉磯 眾議員 加州大學

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