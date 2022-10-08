洛市長候選人貝斯訪國泰公寓 允讓老人住得有尊嚴

洛杉磯市市長競選人貝斯（左二）訪問華埠國泰老人公寓，聽取住戶心聲。（記者劉子為／攝影）

10月7日中午，洛杉磯市市長競選人貝斯（Karen Bass）前往華埠 訪問國泰老人公寓（Cathay Manor）探訪老人，對老年住戶們長期未解決的住房問題表示關心，受到住戶們熱烈歡迎。

貝斯表示一直有關注國泰老人公寓的境況，之前聽到有老人因未得到及時醫治而死亡，她感到十分痛心。貝斯提到自己的父母已經離世，在場的老人們讓她想起了父母，倍感親切。貝斯認為，衡量一個社會的基準就是看社會中的小孩和老人是如何被對待的，因此她希望能和老人們攜手合作，竭力為老人們打造良好的生活環境。

貝斯承諾，如果自己有幸當選市長，老人們隨時可以向她表達訴求。

国泰老人公寓華人住戶向市長候選人貝斯傾吐心聲。（記者劉子為／攝影）

國泰公寓的住戶代表詳述了公寓現狀，以及公寓管理存在的問題和隱患。國泰公寓議會議長譚汝衡接著提出了四項訴求：阻攔蔡啓光私自賣樓；不得調漲房租；徹查蔡啓光的帳目； 更換栢嘉公司及其工作人員。

除國泰老人公寓的住戶外，在場還有許多來自華埠其他公寓的住戶，他們也遭受了不公正的對待，希望能把問題反映給貝斯，並得到更多曝光。其中，來自山景庄公寓（Hillside Villa）的住戶代表提到，其房租在疫情 期間翻了三倍，住戶們難以承擔且申訴無門。對此，貝斯現場承諾會在兩周內前往山景庄公寓探訪，為住戶們的租金 問題分憂。

在場住戶們對於貝斯的誠摯發言頻頻鼓掌。一位住戶還親手給貝斯送上了寓意吉祥的盆栽，祝願貝斯能成功當選市長，並順利地解決住戶們的問題。

貝斯在發言結束後進入公寓內部視察，一出電梯就留意到髒黑的地毯，隨後看到了殘缺的洗衣房天花板以及房內漏水的痕跡。當貝斯看到公寓房租要升至2700元，她隨口發出「Ha Ha my God」的呼聲。貝斯再次強調，如果她當選一定會關心社會底層人士的生活條件，讓國泰老人公寓的住戶們獲得安全和有尊嚴的生活。