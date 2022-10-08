蒙市清運大型物 當地人才有免費

蒙特利公園市（Monterey Park） 10月8日（星期六）推出「社區清理，免費大件物品投遞活動」。（蒙市政府官網）

家裡有大件舊貨占據很多空間，但是又不知道如何清理怎麼辦？蒙特利公園 市（Monterey Park）特別為市民推出福利 ，10月8日（星期六）舉行「社區清理，免費大件物品投遞活動」。地點位於蒙市Sierra Vista Park，地址是311 N. Rural Dr.，Monterey Park。活動從上午8點持續至中午12點。

需要注意的是，該活動僅限蒙特利公園市居民，民眾需要攜帶ID或帳單證明居住地址。該活動為「得來速」形式，民眾無需下車，就可以將舊貨清理。此外蒙市還建議前來參加活動的民眾戴手套和護目鏡。

活動接受的大件物品包括家具、地毯、床墊和電器。不接受的物品包括電子垃圾：電視機、打印機、電腦、電源線等電子設備；危險廢物：電池、燈泡、油漆、油、醫療、有毒或液體廢物或建築垃圾。蒙市政府提醒，參加者有責任練習安全起重並採取一切保護措施，防止受傷或避免任何其他損失，所有物品均須本人承擔所有風險。

物品太大無法裝車的話，居民還可以撥打服務電話 888-336-6100，從路邊取走大件物品。大件物品取件必須通過預定，任何遺棄在路邊的物品都可能受到 MPK 法規執行部門的違規通知。

觀眾了解更多詳情，請致電 626-307-1320 聯繫 MPK Public Works ，或訪問 www.montereypark.ca.gov 網站。