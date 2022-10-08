我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒揭烏軍的Starlink在反推俄軍時中斷 馬斯克回應了

影／俄亥俄州高中足球賽爆槍響 全場逃命 至少3人中槍

蒙市清運大型物 當地人才有免費

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
蒙特利公園市（Monterey Park） 10月8日（星期六）推出「社區清理，免費大件物品投遞活動」。（蒙市政府官網）
蒙特利公園市（Monterey Park） 10月8日（星期六）推出「社區清理，免費大件物品投遞活動」。（蒙市政府官網）

家裡有大件舊貨占據很多空間，但是又不知道如何清理怎麼辦？蒙特利公園市（Monterey Park）特別為市民推出福利，10月8日（星期六）舉行「社區清理，免費大件物品投遞活動」。地點位於蒙市Sierra Vista Park，地址是311 N. Rural Dr.，Monterey Park。活動從上午8點持續至中午12點。

需要注意的是，該活動僅限蒙特利公園市居民，民眾需要攜帶ID或帳單證明居住地址。該活動為「得來速」形式，民眾無需下車，就可以將舊貨清理。此外蒙市還建議前來參加活動的民眾戴手套和護目鏡。

活動接受的大件物品包括家具、地毯、床墊和電器。不接受的物品包括電子垃圾：電視機、打印機、電腦、電源線等電子設備；危險廢物：電池、燈泡、油漆、油、醫療、有毒或液體廢物或建築垃圾。蒙市政府提醒，參加者有責任練習安全起重並採取一切保護措施，防止受傷或避免任何其他損失，所有物品均須本人承擔所有風險。

物品太大無法裝車的話，居民還可以撥打服務電話 888-336-6100，從路邊取走大件物品。大件物品取件必須通過預定，任何遺棄在路邊的物品都可能受到 MPK 法規執行部門的違規通知。

觀眾了解更多詳情，請致電 626-307-1320 聯繫 MPK Public Works ，或訪問 www.montereypark.ca.gov 網站。

蒙特利公園 福利

上一則

飲食營家Smarteater 營養顧問及醫學營養治療中心

下一則

佛光會與亞凱迪亞醫院 10月16日合辦義診

延伸閱讀

蒙市更新寵物執照 月底前免收滯納金

蒙市更新寵物執照 月底前免收滯納金
黃泰平選蒙市議員 趙美心站台

黃泰平選蒙市議員 趙美心站台
蒙市書記官陳亮文 改選財務長

蒙市書記官陳亮文 改選財務長
洛杉磯警匪追逐 華人區蒙市對峙

洛杉磯警匪追逐 華人區蒙市對峙
改善Spirit巴士系統 蒙市推線上問卷匯集民意

改善Spirit巴士系統 蒙市推線上問卷匯集民意
蒙市車子暴衝民宅 屋主傷兩車毀

蒙市車子暴衝民宅 屋主傷兩車毀

熱門新聞

色魔尾隨，華女慘被按住性侵。（NYPD提供）

世界晚報╱大膽色魔竟尾隨到家 華女慘被按住性侵

2022-10-02 21:58
好市多吸引眾多亞裔顧客，但近來傳出扒手出沒頻繁。（路透）

好市多有扒手 碰兩下錢沒了 多位華人受害

2022-10-07 02:20
詐騙者透過 Zelle 瞬間將男子的銀行賬戶清光。（示意圖，Unsplash.com）

詐騙者是如何透過 Zelle 瞬間將男子的銀行帳戶清光

2022-10-02 20:15
華人用80萬的全現金買下羅蘭岡這幢獨立屋，並作為Airbnb出租。（圖：受訪者提供）

美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成

2022-10-03 11:27
發生命案的華人住家。（記者楊青／攝影）

南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降

2022-09-30 16:00
這些僑領就是因為點進這個連結，並完成要求，自己的Line的帳戶就被騙子接收。（讀者提供）

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

2022-10-05 21:43

超人氣

更多 >
馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」

馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」
已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺

已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺
這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜

這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜
拜登政府祭出口管制 路透：將使中方晶片製造倒退數年

拜登政府祭出口管制 路透：將使中方晶片製造倒退數年
丹麥4王孫頭銜被拔傳出驚人幕後 女王么子被爆愛上嫂嫂

丹麥4王孫頭銜被拔傳出驚人幕後 女王么子被爆愛上嫂嫂