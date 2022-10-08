華資LumiQuick 捐120萬盒新冠試劑

洛杉磯縣公共衛生局獲得LumiQuick捐贈後，向社區公衛機構發送抗原檢測試劑盒，幫助南加州防疫抗疫。（LumiQuick提供）

加州 華資體外診斷檢測 及免疫測試劑製造商LumiQuick，本周向洛杉磯 縣公共衛生局和西達塞奈、阿罕布拉仁愛醫院等多家醫療單位，捐贈逾120萬個抗原檢測試劑盒，幫助南加州防疫抗疫。

LumiQuick Diagnostics，Inc執行長余長風（Charles Yu）表示，捐贈檢測試劑給社區合作夥伴，通過公衛部門即時將試劑盒送到真正需要的人們手中。隨著全美新冠病例的季節性增加和變種病毒威脅持續，及時檢測，保護人們對抗病毒，免受感染和減少病毒傳播依然重要。他表示，捐贈的BOSONTM新型冠狀病毒快速抗原測試劑獲FDA緊急使用授權，

洛杉磯縣公共衛生局感謝LumiQuick慷慨捐贈66萬8000份快速抗原檢測試劑。公衛局長費若(Barbara Ferrer)博士表示，雖然目前洛杉磯地區的疫情基本穩定，但變異病毒的威脅依然難以預料，繼續推廣自我檢測，減緩感染傳播很有必要。她感謝華資商家對洛縣公共衛生安全的關心和奉獻，表示這些檢測試劑將免費發放給受COVID-19影響最嚴重的社區，降低其嚴重疾病發生的風險。

連日來，洛縣公共衛生局已經將受贈的檢測試劑盒，優先分發給居住在臨時住房的無家可歸者和一些地方專業護理機構等。

獲得捐贈的仁愛醫療基金會代表感謝華資商家的捐贈，表示這些檢測試劑盒將分發給在洛杉磯、橙縣和河濱三縣的醫療服務前線工作人員。此前，舊金山東華醫院、加州公路巡警局、中國領事館、AHMC西頓醫療中心也得到LumiQuick的慷慨捐贈。