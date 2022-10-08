繞南美轉墨西哥入美 最暢銷路線

Youtube上對南美偷渡路線的介紹，圖中為哥倫比亞的邊境小鎮Capurgana，是偷渡者進入巴拿馬的必經之路。（Youtube截圖）

隨著墨西哥 商務考察簽證 的收緊，很多亞洲非法移民 改道繞行南美大陸，從南美洲部分國家入境墨西哥，再進入美國。

據資深媒體人李大明分析，早些年，辦理墨西哥商務考察非常容易，很多來自中國的非法移民都會採取這種方式，從墨西哥入境美國。後來墨西哥政府意識到很多非法移民利用這種方式偷渡，且問題日益嚴重，所以簽證政策一再收緊。這也是為什麼很多人會從歐洲出發，飛越大西洋，輾轉南美多國後再從墨西哥進入美國。

洛杉磯地區的無證移民李先生（化名）一家三口是今年初順利「潤」到美國的，據稱之前他經營生意，後因疫情封城在家，生意倒閉，還有貸款等經濟壓力實在太大，索性孤注一擲選擇偷渡美國投靠這邊的親戚。親戚為李先生介紹了中介，制訂了整個計劃和路線。李先生說他這條已經算是比較好走的，過了美墨邊境就會被警察直接接去聖地牙哥（San Diego）。

關於花費，李先生說，「這個行程所有費用都是分段付的，走一段付一點，人均費用大概7萬多人民幣（1萬美元），加上中介費大概8萬人民幣（1萬1千美元）」。

據「穿越」服務的中介在「市場」上的報價，有多條線路可供選擇——墨西哥、巴拿馬、尼加瓜拉等。基於不同預算可以選擇從不同的南美國家進入，價格各不相同。

中介表示，從厄瓜多（Ecuador）出發，一路沿南美國家進入美國是目前最「暢銷」的線路，全程費用每人1萬美元左右，約30天可抵達美國。該路線的前提條件是，必須要先飛達厄瓜多首都基多（Quito），對於很多從中國境內出發的人來說，這是非常困難的，因為中國海關勘查相當嚴格。所以不少人會選擇先飛往土耳其，再從歐洲飛往厄瓜多。如果能成功抵達從厄瓜多，下飛機後會有當地接應的人在那裡幫「客人」購買工作簽，費用為1.5萬美元，其中包含「買關」、簽證費和境內機票的費用。

在此之後會借助各類交通工具，水陸兩棲穿越哥倫比亞、巴拿馬、宏都拉斯等一系列南美國家，最終進入墨西哥南部邊境，在那裡想申請庇護的人，可以向當局出示自己的相關材料。整個行程期間，移民們在各國停留時均需辦理相應的簽證費用，例如，在他們的「市場上」，獲得一份巴拿馬（Panama）一年期的商務簽價格是6500美元，而尼加拉瓜（Nigaragua）90天旅遊簽需花費5000美元等。這些也都是分段直接付給當地接應的人的。