佛光會與亞凱迪亞醫院 10月16日合辦義診

國際佛光會洛杉磯協會亞市分會與南加州大學亞凱迪亞 醫院（前美以美醫院），將於10月16日（周日）上午8時至11時30分，聯合舉行「2022年諸事吉祥義診」活動。地點在亞凱迪亞醫院（前美以美醫院），歡迎民眾把握機會，前往做健康檢查。

這項義診不問身分也不查收入，限18歲以上人士，所有檢查都是免費。當日義診項目若有變更，不另行通知。要做驗血檢查人士，必須於10月15日午夜 12點後禁食。檢驗項目將採先到先驗，劑量驗完為止。所有檢查只限當日，不接受預約。

洛杉磯佛光協會亞市分會會長趙逢君表示，亞市分會與南加大 亞凱迪亞醫院（前美以美醫院）合辦義診，今年已邁入第20年。這個受到民眾肯定的義診，都吸引近六百名不同年齡層的民眾前來體檢。據統計，歷年來最熱門的檢驗項目，包括肝腎功能、甲狀腺、膽固醇、糖尿病等24項生化檢查的驗血，其次是骨質疏鬆檢查，和頸動脈超音波中風篩檢。此外還有：聽力檢查、流行性感冒疫苗注射、血壓檢查、失智精神狀態篩檢、體脂肪檢查、醫師諮詢、營養師諮詢等共十項檢查。

近年來心血管疾病已嚴重危及大眾健康與生命。唯有早期發現，早期治療，才能防範於未來。此次義診針對民眾所需，在三個半小時內提供多項重要檢查及專科醫師諮詢，省時、快速，也是在疫情之後，國際佛光會聯合南加大醫院再次為大眾所做的利民服務。

此項義診，由亞凱迪亞醫院提供有關醫療事項，涵蓋專業的醫護人員、醫療用品，及義診場地等。佛光會則負責所有非醫療事項，如義工召集、場地佈置、義診動線規劃，以及所有檢查費用，如驗血檢驗費、租借儀器費等。

身體若有發燒、咳嗽或其他類似感冒症狀者，義診當日請勿蒞臨現場，以確保長者和大眾安全。

亞凱迪亞醫院位於 300 W. Huntington Dr. Arcadia.在 Santa Anita跑馬場 /高爾夫球場對面。查詢熱線: 國際佛光會亞凱迪亞分會:626-328-5004，南加州大學亞凱迪亞醫院:626-821-2388