紅藍卡更改選優質醫療品質 SCAN健保計畫提供更多福利

2023年聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)開放登記10月15日開始，民眾宜抓緊時間，選擇最大利益且使用起來得心應手的健保計畫。（SCAN健保計畫提供）

2023年度聯邦醫療保險 （Medicare，俗稱紅藍卡）年度登記期( Annual Election Period，簡稱AEP)，從10月15日開始、12月7日截止。這段時間是年滿65歲的民眾檢視自己的紅藍卡計畫，並作出改變的最佳時期。

已參加或符合資格參加的民眾，可在這段期間選擇切換到原始醫療保險（Original Medicare），或從原始醫療保險切換到優勢計畫（Advantage Plan）；取消 、新增或轉換現有的優勢計畫 ，也就是聯邦醫療保險C部分（Medicare Part C）； 轉換為原始醫療保險時，加上Medicare D（Part D）處方藥物計畫，可能還有Medigap 計畫，但Medigap可能需要醫療承保（medical underwriting），具體取決於州和個人情況。新計畫將在2023年1月1日起生效。

專家指出，如果未更改計畫，2022年投保計畫一般來說將在2023年續用，但民眾最好檢討自己的投保計畫是否已是最佳選擇。為自己選擇醫療承保將影響個人的健康、生活品質及預算，宜全面考慮。投保人在健保 計畫中尋找的重點，專家建議以最常使用的服務為比較和選擇重點。同時，如果想看某些特定的醫生，查明他們是否屬於該計畫醫師網絡的一部分，也很重要。

其中SCAN健保計畫是美國最大的非營利性聯邦醫療保險優勢計畫（Medicare Advantage）之一，超過44年來致力於保持老年人的健康和獨立，並為實現這一目標而設計了各種福利 和服務。

SCAN健保計畫在2023年將提供更多聯邦醫療保險優勢計畫的福利，無論是資深耆老，或第一次符合聯邦醫療健保計畫的會員，都可找到適合自己預算和需求的計畫。SCAN健保計畫提供的其他福利還包括：處方藥承保；許多計畫都提供0元共付額的1級2級藥物（在首選藥房購買1級，首選非品牌藥和2級非品牌藥，共付額為0元，僅限郵購）；遠超過原始聯邦醫療保險的福利（福利可能因計畫而異，並非每個SCAN計畫都可能提供所列的所有福利，請致電SCAN瞭解更多詳情）；全面牙科承保，包括深度洗牙；季度非處方藥承保，如止痛藥和急救膠布等日常用品；交通接送承保；0元健身房會員資格；視力承保和年度眼鏡津貼；聽力承保，包括定額助聽器；針灸和脊椎護理承保和服務使用；Fitbit®健身追蹤器等等。

在聯邦醫療保險五星評級中，SCAN健保連續五年獲得4.5星，成爲加州唯一獲得此項高評級的健保計畫。

此外，該健保計畫是由一群專業且樂於助人的當地經紀代理組成，會講華語的SCAN經紀代理可即時通話，還可以在家中或住家附近與當地代理會面，或通過他們的中文網站索取中文訊息和資料，全面詳細瞭解SCAN，讓自己的健保計畫使用起來更加得心應手。

瞭解更多詳情，請上網 scanhealthplan.com/zh ，或致電 1-888-371-7226 TTY: 711與SCAN經紀洽談。