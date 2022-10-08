台美醫療先驅10/15研討會齊聚 分享新創醫療

南加玉山科技協會理事及嘉賓合影。左起分別為：張智為、劉登凱、邱文達、俞寧寧、陸恩廣、曾憲榮 。（記者張庭瑜／攝影）

新冠疫情肆虐近三年的期間，各國醫療界逐漸適應醫療新模式。南加 玉山科技協會也順應這股新潮流，將和仁愛醫院合作，邀請台美兩地醫療先驅在10月15日（周六）和16日（周日）參加第一屆南加醫療創新研討會（1st SoCal Healthcare Innovation Symposium），一同分享醫療科技界最新趨勢。

為順應及協助台灣醫療產業與新創公司因應嶄新機遇，15、16日舉行的研討會主旨將涵蓋: (1) 介紹精準健康的前瞻發展技術、美國和台灣的醫療保健及遠程醫療中的人工智慧 應用; (2) 尋求美國和台灣間的交流合作與機會; (3) 促進美國和台灣產業及學界間對話與合作等議題，並邀請多位重量級來賓從自身專業領域進行專題演講。

他們分別是具有豐碩學術紀錄的癌症免疫療法領域權威、受邀參與美國白宮射月計畫 (Whith House Cancer Moonshot) 精準腫瘤學領域學者、液體活檢領域學者和蛋白質組學領域學者與基因編輯專家、台美兩地主要醫療機構實務專家，將分享新冠疫情期間累積而成的遠程醫療技術臨床應用實踐經驗與展望，及以醫療保健人工智慧應用議題。

曾憲榮教授談高中科研項目（右一）。 （記者張庭瑜/攝影） 邱文達談座談會對未來醫療業的幫助（左二）。 （記者張庭瑜/攝影）

南加州 玉山科技協會理事長俞寧寧 、仁愛醫療集團（AHMC ）邱文達執行長、洛杉磯加大（UCLA）分子藥理學系曾憲榮教授、英偉達（Nvidia）亞太區超級計算業務發展主管張智為、NASA下的太空噴射推進實驗室（JPL）劉登凱博士、安和創投顧問公司陸恩廣董事長，出席了記者會。

俞寧寧表示，很高興有機會與仁愛醫院一同舉辦這次研討會，研討會將分別將重點放在精準醫療、人工智慧等新創醫療之上。

邱文達表示，玉山科技協會在過去曾幫助很多華人改善醫療業跟科技業，很高興仁愛集團能協助該協會辦理研討會。這次研討會較為有趣的主題除了精準醫療之外，遠距醫療也很值得關注。過去幾年內，從1%不到增加到42%的使用率。玉山科技協會過去參與配合聯邦食品暨藥物管理局（FDA）的五大項數位醫療、移動健康、穿戴型裝置、AI等技術。相信這次研討會對未來全國醫療趨勢會有很大幫助。

曾憲榮表示，座談會不但有新創團隊及專家的專題演講，也邀請到UCLA培養高中生科研興趣項目的合作團隊參與發布最新研究結果。這項研究「海藻褐藻糖膠檢測項目」由新澤西高中生及加州當地學生合作，分析其抗癌及治療效果，相當有趣。也歡迎有興趣的民眾或學生一同參與講座，並歡迎與校方人員了解和接觸。

為期兩日的講座將在15日上午8時開放入場，8時30分開始依序介紹來賓後，每位專家將分別以40分鐘進行精彩專題演講至下午6時。次日也將於同一時段開放入場。 有興趣的民眾可掃描海報的二維碼報名參加。