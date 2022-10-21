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疫情通膨雙壓力 實體零售扛不住關店

洛杉磯訊
Bed、Bath & Beyond宣布計劃關閉全國150 家門市 。（abc7截圖）
Bed、Bath & Beyond宣布計劃關閉全國150 家門市 。（abc7截圖）

隨著經濟的不景氣，洛杉磯縣布班克市（Burbank）許多實體零售商選擇閉店，類似狀況也在南加各大城市持續發生。專家表示，這類情況只會越來越普及。

近期兩家大型零售商Bed、Bath & Beyond 和西爾斯（Sears）宣布關閉布班克市的所有門市，在經過與專家及消費者交談中，兩者均表示，新冠疫情是罪魁禍首。

消費者努涅斯（Christian Nunez）表示，他認為新冠疫情的衝擊力讓許多商家不得不面臨轉型。尤其在鎖城期間，越來越多人像他一樣發現網購方便後，開始轉向網路購物。

據悉，在疫情期間，網路購物的成長率以勢如破竹般的氣勢快速成長。亞馬遜（Amazon）等網路零售商銷售額更以爆炸式增長。讓許多零售店不得不面臨轉型或收店。山谷工商業協會（Valley Industry and Commerce Association）發言人沃爾德曼 （Stuart Waldman ）表示，隨著租金、保險成本、勞動力成本的上漲，許多企業在網路及成本激增的雙夾下，不得不屈服，以關店結尾。他並補充說明，相信此類情況只會越來越普遍，甚至在未來某個時刻，零售業的工作也會隨著經濟衰退逐漸減少。

隨著這波衝擊的影響，Bed, Bath & Beyond 近期宣布，計劃關閉全國150 家門市；而西爾斯在全國也只剩下不到 200 家門市店。

疫情 零售商 租金

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