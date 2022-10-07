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慈濟音樂會募款 賑風災助難民

記者楊青／聖迪瑪斯報導
「希望點燈，用愛鋪路」，慈濟美國總會6日呼籲華人民眾參加慈善感恩音樂會的方式，幫助遭受伊恩颶風（Hurricane Ian）侵襲的災民，援助流離失所的烏克蘭難民，以及受到通貨膨脹影響的低收家庭。（記者楊青/攝影）
「希望點燈，用愛鋪路」，慈濟美國總會6日呼籲華人民眾參加慈善感恩音樂會的方式，幫助遭受伊恩颶風（Hurricane Ian）侵襲的災民，援助流離失所的烏克蘭難民，以及受到通貨膨脹影響的低收家庭。（記者楊青/攝影）

「希望點燈，用愛鋪路」，慈濟美國總會6日呼籲華人民眾，參加1015日和16日的慈濟美國慈善感恩音樂會，幫助遭受伊恩颶風（Hurricane Ian）侵襲的災民，援助流離失所的烏克蘭難民，以及受到通貨膨脹影響的低收家庭。

伊恩颶風重創佛羅里達州，慈濟美國總會執行長曾慈慧表示，慈濟將在10月8日於佛州展開第一階段的急難救助工作，並將持續與聯邦急難管理署（FEMA）和美國急難救助組織等合作，幫助災區重建家園。

中華航空公司美洲地區處長兼洛杉磯分公司總經理鄭玉麟、慈濟美國教育基金會副執行長卓玉敏、園藝達人許希聖、慈濟社教班居家園藝講師陳建榮、黏土創作講師陳美庒等20多位貴賓，6日參加了慈濟愛心發動會。

援助烏克蘭難民是慈濟基金會今年規模最大的國際慈善行動，志工團隊在4月至7月間進駐波蘭，已舉辦超過363場賑災發放，總計已發放總值1394萬元的購物卡或現值卡，近8萬名烏克蘭人受惠。慈濟同時與波蘭、羅馬尼亞、摩爾多瓦三國國際和地區非政府組織聯手，推動援助難民家庭的中長期安置項目。慈濟美國總會大批援烏醫藥和民生物資，已在8月透過合作夥伴空運到羅馬尼亞，並將安排陸運送到烏克蘭三個前線城市。

慈濟慈善感恩音樂會本月15（周六）和16（周日）美西時間下午3點至5點舉辦，地點：慈濟美國總會(1100 S Valley Center Ave., San Dimas, CA 91773)，所有收入將用於以上慈善行動。觀眾的門票和捐款，可用於年度税收减免。音樂會詳情可參https://tzuchi.us/zh/hq/concert，捐款可參https://donate.tzuchi.us/zh/hqconcert。支票捐款：抬頭註明「Tzu Chi」，並郵寄至慈濟美國總會（1100 S Valley Center Ave.，San Dimas, CA 91773）。

烏克蘭 颶風 支票

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