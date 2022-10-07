台灣移民劉明讓 參選阿蘇薩市長 要替亞裔發聲

劉明讓和他創立的Mantra Coffee。（劉明讓競選網站）

台灣移民劉明讓（Jonny Liu）將在11月的選舉中參選阿蘇薩（Azusa）市長一職。他在阿蘇薩居住17年，在亞裔 居民不斷增長的阿蘇薩，他希望可以代表亞裔的聲音，在市議會擁有一席。

劉明讓表示，阿蘇薩近幾年亞裔居民人數不斷上升，目前15%的居民為亞裔。但是市議會裡沒有亞裔代表，該狀況已持續多年。他認為市議會代表應該更加多元，讓不同族裔的聲音被聽到。

劉明讓的政見包括解決城市遊民 問題。他說，這麼多年來，阿蘇薩大街上還是有遊民，他認為應該與洛杉磯縣政府合作，通過Measure H或門鑰匙計畫，為遊民提供住所。他還認為，近幾年城市的發展應該更有規劃性，而不是一味發展大型商建。此外，城市還應該改善公園，增加綠化面積，改善貧困，解決住房問題等。

劉明讓四歲隨父母移民美國，會講中文。他說，父母在美打拚讓他懂得奮發圖強，實現自己的美國夢。他於柯斯塔梅莎市（Costa Mesa）的一所文理學院學習社會學，第二專業是「女性研究」，因為他生活的家庭文化中，女性一直被區別對待，劉明讓認為女性力量和參政議政很重要。後來他獲得「領導力發展」學士學位。

劉明讓之後在阿蘇薩太平洋大學（Azusa Pacific University）的學生輔導發展部門工作。還在阿蘇薩開了間咖啡 廳叫做Mantra Coffee，咖啡廳是從一座140年歷史的建築改造，是該市第一家高舉LGBTQ+大旗的店鋪。

劉明讓相信多年來在房地產、小企業發展、學校的工作經歷，可以讓他勝任阿蘇薩市長一職。