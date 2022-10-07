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黃幼平來函照登

來函照登

阿罕布拉 （Alhambra）市現任市議員黃幼平（Katherine Lee）  ，在一封註明是9月29日寫的，但於10月6日透過美國郵政總局優先郵件(Priority Mail)方式寄到世界日報的英文信，刊登如下:

「親愛的王小姐：

我(黃幼平)今天( 29日)跟進我和妳(世界日報採訪主任)在29日的電話交談，寫了這封和2022年9月18日世界日報地方版B3沈時康(Stephen Sham)發表的一個與我有關的說法。

在那篇文章的第一段，沈時康表示他是阿罕布拉市第一區市議員候選人，他說選區現任的市議員多次反對引入新商家。他的這項說法將我捲進去了，因為在這篇文章發表時，我正好是阿罕布拉市第一區的市議員。

我在擔任阿市第一區市議員的第一任期上，我的投票紀錄和我的公開說法，都和沈時康先生的說法不同。(Mr. Sham's statement is not supported by my voting records nor my public statements as an Alhambra District One council member during my first term.)。

我希望世界日報在2022年10月7日之前採取一切必要行動，讓讀者╱公眾知道該項說法不受支持。」

世界日報 阿罕布拉 美國郵政

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