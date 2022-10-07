UCLA華生團隊研發手語手套 邊比手語邊譯成語音

華人團隊設計的手語手套相對輕薄、簡便。（UCLA官網截圖）

洛杉磯加州大學 (UCLA)生物工程學團隊成功設計手語手套，聽障使用者將在打手語的同時，即時翻譯成語音，讓溝通不再成問題。團隊華人助理教授表示，希望能為聽障者搭起溝通橋梁。

該手套的組成由材質輕薄、可拉伸、並在每個指節配有傳感器搭組成。每個傳感器的長度與五指相符，並隨著每個指節的移動，識別所代表的字母 、數字、單詞和短語。而手套中的傳感器也將配戴手的每一個動作化作電信號，發送至手腕位置的電路板中，電路板再會將信號傳輸到手機相對應軟體中，以每秒一個單詞的速度即時翻譯成語音。

為了更好的研究佩戴者的語氣，研究人員在測試過程中，還在眉毛及嘴巴側邊黏傳感器，讓口語表達更加生動、貼切。

洛杉磯加大 薩繆里工程學院（Samueli School of Engineering ）助理教授陳軍（Jun Chen，音譯）表示，以往的手語配戴翻譯器都受限於設備體積龐大，或是配戴不舒服。而這款由該團隊開發的設備相較輕薄、廉價且材質更選用可持久、拉伸的聚合物所製成。電子傳感器也相較靈活，且價格低廉許多。

設計團隊在測試設備時，研究人員與四名使用美國手語的聾啞人合作，讓佩戴者每個手勢重複15次。以制定式機器學習算法學習每個手勢所代表的字母、數字和單詞。目前已成功識別超過660 個符號，包括字母表中的每個字母和數字0到9。該研究發表也引起不小迴響，目前已在《自然電子學》（Nature Electronics）刊登。

陳軍表示，團隊希望設備能為手語使用者，與非手語者搭建起更為方便的溝通橋梁，也希望能藉此促進更多人學習手語。而就目前來看，如果要將這項技術商業化，還要在詞彙量及翻譯時間上進行改良。

這組手語手套的設計團隊除了陳軍，尚有趙志豪（Zhihao Zhao）、陳凱爾（Kyle Chen）、張松林（Songlin Zhang）、周奕豪（Yihao Zhou）和鄧偉麗（ Weili Deng），以及重慶大學的楊金（Jin Yang）。目前UCLA已申請技術專利。