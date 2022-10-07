我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「普亭沒在開玩笑」拜登警告核武威脅恐世界末日

加州1家4口遭綁架撕票 8個月大嬰也遇害 嫌犯試圖自殺

UCLA華生團隊研發手語手套 邊比手語邊譯成語音

記者張庭瑜╱洛杉磯綜合報導
華人團隊設計的手語手套相對輕薄、簡便。（UCLA官網截圖）
華人團隊設計的手語手套相對輕薄、簡便。（UCLA官網截圖）

洛杉磯加州大學(UCLA)生物工程學團隊成功設計手語手套，聽障使用者將在打手語的同時，即時翻譯成語音，讓溝通不再成問題。團隊華人助理教授表示，希望能為聽障者搭起溝通橋梁。

該手套的組成由材質輕薄、可拉伸、並在每個指節配有傳感器搭組成。每個傳感器的長度與五指相符，並隨著每個指節的移動，識別所代表的字母、數字、單詞和短語。而手套中的傳感器也將配戴手的每一個動作化作電信號，發送至手腕位置的電路板中，電路板再會將信號傳輸到手機相對應軟體中，以每秒一個單詞的速度即時翻譯成語音。

為了更好的研究佩戴者的語氣，研究人員在測試過程中，還在眉毛及嘴巴側邊黏傳感器，讓口語表達更加生動、貼切。 

洛杉磯加大薩繆里工程學院（Samueli School of Engineering ）助理教授陳軍（Jun Chen，音譯）表示，以往的手語配戴翻譯器都受限於設備體積龐大，或是配戴不舒服。而這款由該團隊開發的設備相較輕薄、廉價且材質更選用可持久、拉伸的聚合物所製成。電子傳感器也相較靈活，且價格低廉許多。

設計團隊在測試設備時，研究人員與四名使用美國手語的聾啞人合作，讓佩戴者每個手勢重複15次。以制定式機器學習算法學習每個手勢所代表的字母、數字和單詞。目前已成功識別超過660 個符號，包括字母表中的每個字母和數字0到9。該研究發表也引起不小迴響，目前已在《自然電子學》（Nature Electronics）刊登。

陳軍表示，團隊希望設備能為手語使用者，與非手語者搭建起更為方便的溝通橋梁，也希望能藉此促進更多人學習手語。而就目前來看，如果要將這項技術商業化，還要在詞彙量及翻譯時間上進行改良。

這組手語手套的設計團隊除了陳軍，尚有趙志豪（Zhihao Zhao）、陳凱爾（Kyle Chen）、張松林（Songlin Zhang）、周奕豪（Yihao Zhou）和鄧偉麗（ Weili Deng），以及重慶大學的楊金（Jin Yang）。目前UCLA已申請技術專利。

字母 洛杉磯加大 加州大學

上一則

台灣移民劉明讓 參選阿蘇薩市長 要替亞裔發聲

下一則

阿罕布拉學區教委選舉論壇 學生民調提九大心聲

延伸閱讀

艾伯特丟包無證客 挨批無預警行事

艾伯特丟包無證客 挨批無預警行事
庫比蒂諾市議員選舉「8搶3」白熱化 2組3人團隊互拉抬

庫比蒂諾市議員選舉「8搶3」白熱化 2組3人團隊互拉抬
國語浸信會10/15社區健康日 免費參加

國語浸信會10/15社區健康日 免費參加
紐約公校錄取新政策 對華生影響好壞參半

紐約公校錄取新政策 對華生影響好壞參半
洛加大砸8000萬 買下瑪麗蒙特加大

洛加大砸8000萬 買下瑪麗蒙特加大
紐約華生較多小學 政府經費較少

紐約華生較多小學 政府經費較少

熱門新聞

色魔尾隨，華女慘被按住性侵。（NYPD提供）

世界晚報╱大膽色魔竟尾隨到家 華女慘被按住性侵

2022-10-02 21:58
詐騙者透過 Zelle 瞬間將男子的銀行賬戶清光。（示意圖，Unsplash.com）

詐騙者是如何透過 Zelle 瞬間將男子的銀行帳戶清光

2022-10-02 20:15
發生命案的華人住家。（記者楊青／攝影）

南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降

2022-09-30 16:00
華人用80萬的全現金買下羅蘭岡這幢獨立屋，並作為Airbnb出租。（圖：受訪者提供）

美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成

2022-10-03 11:27
這些僑領就是因為點進這個連結，並完成要求，自己的Line的帳戶就被騙子接收。（讀者提供）

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

2022-10-05 21:43
南加州華人圈也掀起不小的海淘團購風潮。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢

2022-10-04 21:44

超人氣

更多 >
甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開

甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開
泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生

泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生
圖省時省事？這9類帳單別設定自動繳款

圖省時省事？這9類帳單別設定自動繳款
副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？

副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？
李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布

李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布