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大華超市泡麵節 10/7熱鬧揭幕

洛杉磯訊
大華超市訂10月7日至20日隆重舉辦「泡麵節」活動，並於10月14日至16日期間，在全美多個分店進行試吃和促銷活動。（大華超市提供）
大華超市訂10月7日至20日隆重舉辦「泡麵節」活動，並於10月14日至16日期間，在全美多個分店進行試吃和促銷活動。（大華超市提供）

沒有什麽宵夜比得上一碗香味四溢的泡麵(速食麵)，也沒有什麽食物能兼具泡麵的美味又令人如此滿足。大華超市不斷引進各種深受消費者喜愛的泡麵，提供最多元的品牌，最豐富的口味選擇，訂10月7日至20日隆重舉辦「泡麵節」活動，並於10月14日至16日期間，在全美多個分店進行試吃和促銷活動。

南加參與現場試吃及促銷活動的分店，僅限羅蘭岡爾灣Culver店，店內設置有趣味互動遊戲外，買贈活動是10月14日至16日上午10時至下午5時，凡在店內購物滿100元及以上（稅前），贈送大華驚喜福袋一個。更多驚喜是，10月14日至20日凡在店內購物滿80元及以上（稅前），贈送義美黑糖波霸冰棒一盒。贈品憑當天收據領取，每張收據限領一份，數量有限，送完即止。

大華超市上架的泡麵琳瑯滿目，應有盡有，包括多次上榜「全球十佳泡麵」，諸如 Mykuali、Laksa、老媽拌麵等產品，方便顧客一站式遍嘗世界各地風味。一些遠近馳名的大品牌，也將參與本次泡麵節的促銷和試吃活動，包括：陪伴台灣民眾50餘年、以速食炸醬麵聞名的「維力」；湯鮮味美、口味繁多的「味王」；以經典口味充滿童年回憶的「康師傅」，以及口感及風味獨樹一幟；近年來火爆中外的「螺霸王」螺螄粉。此外，相關產品亦參與促銷，如選擇多樣、口味豐富的「愛之味」榨菜系列、午餐肉、熱銷冷飲等。

更多活動驚喜，請見大華超市店内海報或上網 99ranch.com。

南加 爾灣 羅蘭岡

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