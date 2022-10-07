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水晶大教堂 晶瑩剔透超凡脫俗

蕭愛╱橙縣報導
水晶大教堂內屋頂晶瑩剔透。（蕭愛╱攝影）
水晶大教堂內屋頂晶瑩剔透。（蕭愛╱攝影）

南加橙縣小城園林市(Garden Grove)，有一晶瑩剔透、賞心悅目的天主教堂，人們稱之為水晶大教堂，英文名稱為Christ Cathedral Church。它是天主教徒的精神信仰中心，更是建築藝術上不可多得傑作。

影音來源：蕭愛提供

園林市在大洛杉磯南邊，水晶大教堂離安那罕迪士尼樂園也不遠，觀光客可以就近過來參觀。當家中有外地來的親友，常常帶他們來此一遊，欣賞獨一無二壯觀美麗神聖的天主教堂。

水晶大教堂有信徒墓園。（蕭愛╱攝影）
水晶大教堂有信徒墓園。（蕭愛╱攝影）

斥資2000萬 費時12年

説到教堂起源：1968年有一位牧師羅伯特舒勒，起心動念想要蓋一座大教堂，過去他常常在室外佈道，他要建的理想教堂是希望能與大自然結合，他要建一座伊甸園。名建築師根據他的理想設計了水晶教堂建築圖，牧師一點一滴募集了2000萬元經費，歷經12年終於在1980年完工，到現在已經有40多年，它變成精緻莊嚴超凡脫俗的伊甸園。

水晶教堂的花園。（蕭愛╱攝影）
水晶教堂的花園。（蕭愛╱攝影）

水晶大教堂位於整個伊甸園的正中間，建築形狀是奇特的菱形，教堂大廳在菱格正中間。天花板是銀色玻璃窗，上萬片窗格組合，閃閃發光，淡淡銀色超凡脫俗，一進入教堂身心靈立即感受安祥寧靜。建築本身它並非如玻璃般的脆弱，它能夠承受芮氏規模8的大地震。

拉旺聖母(Our Lady Of La Vang Shrine)是越南人的天主教...
拉旺聖母(Our Lady Of La Vang Shrine)是越南人的天主教聖母。（蕭愛╱攝影）

教堂地標 希望之塔

聖堂能容納近3000信徒，左側高壇可以容納近千人唱聖詩，右側有巨大管風琴，有287個鼓風管，超過1萬6000根風管，其規模之大居世界排名第五，是芝加哥Hazel Wright所製作，並作為禮物贈送給水晶大教堂。

南加園林市水晶大教堂全貌。（蕭愛╱攝影）
南加園林市水晶大教堂全貌。（蕭愛╱攝影）

教堂前面的水晶尖塔：希望之塔(Tower of Hope)是教堂的地標，下面是小小的祈禱室，裏面供奉水晶聖母像，信徒可以點蠟燭祈福。祈禱室的牆是33根來自世界各地不同顏色的精緻大理石，一看就知道是高檔建材，不同凡響。外面玻璃鏡面高聳入雲，後面的玻璃教堂是它的背景，從任何角度看都有不同的美，是愛好攝影者喜歡拍照的建築物。

集合!周末這樣玩
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在停車場旁邊有越南聖母像拉旺聖母(Our Lady of La Vang Shrine)，是2021年7月才矗立於此。像聖母瑪麗亞一樣，她是越南人的聖母，慈眉善目的抱著小孩。很多人在室外，向她祈禱。拉旺聖母代表著世界各地的越南天主教徒的希望、信仰和承諾。

棕櫚樹倒印在水晶大教堂玻璃上。（蕭愛╱攝影）
棕櫚樹倒印在水晶大教堂玻璃上。（蕭愛╱攝影）

靠近外面大路，有小竹林籬笆隔出來的精緻花園，花園雖說不大，有小橋流水、步道、聖徒銅雕像。曲折人行步道精心設計，鑲嵌捐贈人的姓名。花園種植的植物錯落有致，修剪的井然有序，附近的噴水池後面是墓園。

水晶教堂的小花園極為雅致。（蕭愛╱攝影）
水晶教堂的小花園極為雅致。（蕭愛╱攝影）

LA最豪華洗手間

1997年我的姪女在水晶教堂舉行婚禮，水晶大教堂留給大家非常完美的印象。更令人印象深刻的是教堂對面的洗手間，裏面有大植物盆栽、豪華洗手台、化妝間，有人戲稱它是LA最高級豪華的洗手間。20多年後，再此造訪，不能否認它還是高級豪華。

有人稱水晶教堂是建築奇蹟，它沒有大到無以倫比，是非常適中的神聖聚會場所。除了固定彌撒外，還常常有音樂會及其他活動，教堂有固定刊物公告也可上網查詢。明年2月4日有位華裔女士Chelsea Chen將在此舉行音樂會。

小檔案：

水晶教堂Christ Cathedral Church

13280 Chapman Ave,

Garden Grove, CA 92840

開放時間：全年6時30分-21時

水晶大教堂的希望之塔。（蕭愛╱攝影）
水晶大教堂的希望之塔。（蕭愛╱攝影）

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