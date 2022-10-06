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洛城新語／加州亂穿越馬路也合法化了

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加州州長紐森上周五簽署一項新法律，行人隨便穿越馬路合法化，警察不能再以此開罰單處罰行人。這項法律的思維和47號提案有些雷同，47號提案規定偷竊950元以下物品屬輕罪，可能不必坐牢，「人權第一，法律靠邊站」。至於是否違反公共利益，誰管他呢，只要繼續「開放」就可以。

自由派的觀點被譏為「左棍」，就是常失去分寸，盲目追求一些他們認定的價值觀。譬如人權至上，凡事以個人主義、無限自由為原則，因此移民沒有合法、非法之分，大麻合法化，進而連古柯鹼、海洛因也不違法，加州政府還撥款免費換注射針筒，避免有毒癮者交換用針頭傳播愛滋病。近期開始推廣各地設毒品注射站，引發華人社區強烈反對。

民主黨一黨獨大，左棍邏輯盛行結果，就是合法、非法不分，保護不守法或壞人，優於保護善良居民。殺人者不會被判死刑，認定生命是神賦與，人類無權剝奪，找理由為殺人者辯護，毫不理會受害者和其家庭悲慘遭遇和折磨，也要廢除死刑。

同理，偷竊和搶奪950元以下財物輕罪或不罰，因為偷搶一定有不得已苦衷，「財物共享」符合偏頗的人道平等信念。

交通法規規範行人不准隨便穿越馬路，也被推翻了。這是舊金山選出的華裔眾議員丁右立(Phil Ting)提案，它賦予行人自認安全時可橫穿馬路，任何地方都可穿越，警察不能開罰單。據說立法理由之一，是多數被罰的是少數族裔，他們付不起罰款。

有些民主黨人真的好偉大，好悲天憫人喔。但說穿了，立法本質無非又是另一次譁眾取寵，爭取選票的伎倆。試想，30年代立法不准行人隨便穿越馬路，須走十字路口，除非在住宅區、較空曠區才能隨便穿越馬路，這是保障車輛駕駛人和行人安全，開車不會隨處遇到亂穿越馬路的人，也是在保障行人安全。因為一般人既是駕駛人、也可能是行人，這是維持起碼交通安全秩序。

但自由派認為，這是針對特定族裔（難道不是因這些族裔較不守規矩？），因此要廢除。駕駛人今後開車，要更留意隨時可能竄出的行人，否則車禍必然增加。這種交通秩序的「解構」，和縱容非法移民、毒品合法化、墮胎合法化等都是「親戚」。最極端結果，是把人類推回原始狀態，不要法律，讓人類天性的自由馳騁，行得通嗎？

美國自由派近年大行其道，有些法律和觀念確實太過頭，引發保守派反彈，才有川普崛起「讓美國再度偉大」、才有最高法院推翻「羅訴韋德案」判例，白人至上等團體興風作浪，歧視亞華裔行徑流行，左右兩派針鋒相對，讓美國永無寧日。

在加州，民主黨現在可為所欲為，華裔可能因此獲益。但在保守的州，難免有反彈，華裔等少數族裔反受其害。加州愈來愈深藍化，但這條路如走得太遠，多數選民受害後必然反噬，47號提案就是例子。

加州 華裔 民主黨

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