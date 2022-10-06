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體育博彩4.4億打廣告 支持度低

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
圖表：2022期中選舉加州2項體育博彩案民調（製表：記者丁曙）
圖表：2022期中選舉加州2項體育博彩案民調（製表：記者丁曙）

柏克萊加州大學政府研究所（UC Berkeley’s Institute of Governmental Studies）5日公布一項最新民意調查，到目前為止，支持或反對26號和27號倡議案的四個競選運動，在總計砸下近4.41億美元廣告費後，這兩項體育博彩案在選民中的支持度依然遠遠落後。

26號倡議案（Props. 26）將允許美洲原住民賭場和加州的四個賽馬場提供現場體育博彩，並且允許部落賭場開始提供輪盤賭和骰子遊戲，但僅得到31%可能選民的支持，而民意調查同時顯示，42%反對和27%未決定。雖然26 號提案得到了美洲原住民部落大聯盟的支持。

27號倡議案（Props. 27）允許持牌部落和大型博彩公司在部落土地之外，提供在線和移動體育博彩，但僅得到可能的選民27%支持，然而有53%反對及20% 未決定。雖然27號倡議案得到了在線遊戲公司的支持，包括 DraftKings和FanDuel，以及三個美洲原住民部落。

由於距離加州11月8日期中選舉日剩下五周時間，競選活動沒有太多時間來改變加州人的想法，各縣選務局必須不遲於下周一開始向所有的登記選民郵寄選票。

民意調查還發現，競選活動耗費的大量現金實際上可能是一種負擔，報告說很多看過關於競選廣告的選民與很少或沒有看到廣告的選民相比，在26歲和27歲的年齡層，更有可能「大幅度」反對這兩項倡議案。

此外，許多宣傳廣告令人困惑甚至可能有誤導性，雖然廣告宣傳得到了由複雜的參與者組成的四個正反不同的競選活動的資助，但也無濟於事。

一項主要由美洲原住民部落支持的運動，完全專注於反對第27號倡議案。另一項運動也主要由部落資助，其重點是支持第26號提案和反對第27號提案。第三項運動主要由在線遊戲公司資助，重點是支持第27號倡議案。第四個主要由紙牌室（card rooms，部落賭場的主要競爭對手）資助，專注於擊敗第26號倡議案。

2021 年 2 月 3 日拉斯維加斯 Circa 度假村和賭場體育博彩的屏幕顯...
2021 年 2 月 3 日拉斯維加斯 Circa 度假村和賭場體育博彩的屏幕顯示了超級碗 LV 的投注賠率。（美聯社）

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