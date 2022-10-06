我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

「水淹到肚臍」86歲老母拒絕撤離 佛州男跳窗游泳救人

洛縣14少年新冠亡 醫師籲打疫苗

記者丁曙／綜合報導
戴維斯加大醫院兒科超聲心動圖實驗室醫學主任及兒科心臟病學部副教授葉傑。（Galcy Lee提供）
戴維斯加大醫院兒科超聲心動圖實驗室醫學主任及兒科心臟病學部副教授葉傑。（Galcy Lee提供）

洛杉磯縣公共衛生局截至10月4日（周二）的最新統計顯示，自疫情爆發以來，洛縣死於新冠肺炎（COVID-19）人數累計已達3萬3709人，其中包括少年（18 歲或以下）14人；華人醫師指出，孩童預防新冠的最佳方法是接種疫苗

洛杉磯縣公共衛生局10 月4日公布的數據顯示，縣醫院報告了另一名少年與病毒相關的死亡案例。關於死亡的細節沒有公佈，縣公衛局只說此人18歲。這標誌著自大流行開始以來，該縣已有第14例與新冠相關的少年死亡病例。同時，洛縣的死亡人數增加到3萬3709人。

少年孩童預防新冠的最佳方法是什麼？接種疫苗。戴維斯加州大學醫院（UC Davis Health）兒科超聲心動圖實驗室醫學主任及兒科心臟病學部副教授葉傑（Jay Yeh，譯音）醫學博士指出，當加州繼續應對當下新冠疫情帶來的各種挑戰時，醫學界也對成人和兒童感染病毒的後遺症（Post-COVID）有了更多瞭解，包括持久症狀（Long-haul COVID）或長期症狀（long COVID）都是持續性症狀，其中包括呼吸障礙、器官功能失調、持續咳嗽、疲勞及腦霧，都可能在人們感染新冠病毒數周或數月後出現。

葉醫生指出，儘管與感染病毒的成年人相比，全國6400萬名新冠確診的兒童可能出現較輕症狀或沒有症狀，但是，孩子們對感染帶來的最嚴重的後果，其中包括兒童多系統炎症綜合征（MIS-C）、住院及死亡。有些新冠感染的症狀可能對成年人和孩童都造成影響，其中包括呼吸障礙、持續咳嗽、疲勞、腦霧、胸或胃痛、頭痛、肌肉痛、睡眠問題、情緒變化、嗅覺或味覺變化。

為了安全應對新冠後遺症，美國兒科學會建議各個家庭都向醫生諮詢，以監控遺留症狀、新出現症狀並對返回正常生活的計劃做出指導，了解長期新冠可能會偽裝成其他兒童疾病，所以如有問題或有顧慮，請向自己的兒科醫生或接診醫師諮詢。

葉醫生建議家長們及看護者們為孩子接種疫苗，可以預防感染新冠發生最嚴重的後果。如果對孩童接種疫苗有疑慮，請向保健服務提供者諮詢。

洛杉磯階進基金會組織醫務人員為孩童接種疫苗。（階進基金會）
洛杉磯階進基金會組織醫務人員為孩童接種疫苗。（階進基金會）

疫苗 醫學 加州大學

上一則

球星售出隱藏谷豪宅 4年轉手賺234萬元

下一則

好康報您知

延伸閱讀

洛縣迄今14名未成年人死於新冠 最佳防護仍是接種疫苗

洛縣迄今14名未成年人死於新冠 最佳防護仍是接種疫苗
AB152法案 新冠80小時帶薪假延至年底 雇主可檢視檢疫結果

AB152法案 新冠80小時帶薪假延至年底 雇主可檢視檢疫結果
半數成年人不解加強針 醫籲快接種防重症

半數成年人不解加強針 醫籲快接種防重症
77囚誤打6倍疫苗劑量 愛州受緊急法規保護免賠

77囚誤打6倍疫苗劑量 愛州受緊急法規保護免賠
紐約客談／5大公衛危機同時來襲 宜小心應對

紐約客談／5大公衛危機同時來襲 宜小心應對
流感來勢洶洶醫師提醒民眾快打疫苗 老人須注射加強針

流感來勢洶洶醫師提醒民眾快打疫苗 老人須注射加強針

熱門新聞

色魔尾隨，華女慘被按住性侵。（NYPD提供）

世界晚報╱大膽色魔竟尾隨到家 華女慘被按住性侵

2022-10-02 21:58
詐騙者透過 Zelle 瞬間將男子的銀行賬戶清光。（示意圖，Unsplash.com）

詐騙者是如何透過 Zelle 瞬間將男子的銀行帳戶清光

2022-10-02 20:15
發生命案的華人住家。（記者楊青／攝影）

南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降

2022-09-30 16:00
華人用80萬的全現金買下羅蘭岡這幢獨立屋，並作為Airbnb出租。（圖：受訪者提供）

美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成

2022-10-03 11:27
10月、11月美飛中直飛航班，票價比9月直降一半。（圖：受訪者提供）

美飛中機票大降價 10月比9月便宜一半

2022-09-29 02:20
南加州華人圈也掀起不小的海淘團購風潮。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢

2022-10-04 21:44

超人氣

更多 >
影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人

影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人
亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大

亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大
快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法

快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法
南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西
學生投訴化學課太難 紐約大學教授「被不續聘」

學生投訴化學課太難 紐約大學教授「被不續聘」