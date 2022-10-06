洛縣14少年新冠亡 醫師籲打疫苗

戴維斯加大醫院兒科超聲心動圖實驗室醫學主任及兒科心臟病學部副教授葉傑。（Galcy Lee提供）

洛杉磯縣公共衛生局截至10月4日（周二）的最新統計顯示，自疫情爆發以來，洛縣死於新冠肺炎（COVID-19）人數累計已達3萬3709人，其中包括少年（18 歲或以下）14人；華人醫師指出，孩童預防新冠的最佳方法是接種疫苗 。

洛杉磯縣公共衛生局10 月4日公布的數據顯示，縣醫院報告了另一名少年與病毒相關的死亡案例。關於死亡的細節沒有公佈，縣公衛局只說此人18歲。這標誌著自大流行開始以來，該縣已有第14例與新冠相關的少年死亡病例。同時，洛縣的死亡人數增加到3萬3709人。

少年孩童預防新冠的最佳方法是什麼？接種疫苗。戴維斯加州大學 醫院（UC Davis Health）兒科超聲心動圖實驗室醫學 主任及兒科心臟病學部副教授葉傑（Jay Yeh，譯音）醫學博士指出，當加州繼續應對當下新冠疫情帶來的各種挑戰時，醫學界也對成人和兒童感染病毒的後遺症（Post-COVID）有了更多瞭解，包括持久症狀（Long-haul COVID）或長期症狀（long COVID）都是持續性症狀，其中包括呼吸障礙、器官功能失調、持續咳嗽、疲勞及腦霧，都可能在人們感染新冠病毒數周或數月後出現。

葉醫生指出，儘管與感染病毒的成年人相比，全國6400萬名新冠確診的兒童可能出現較輕症狀或沒有症狀，但是，孩子們對感染帶來的最嚴重的後果，其中包括兒童多系統炎症綜合征（MIS-C）、住院及死亡。有些新冠感染的症狀可能對成年人和孩童都造成影響，其中包括呼吸障礙、持續咳嗽、疲勞、腦霧、胸或胃痛、頭痛、肌肉痛、睡眠問題、情緒變化、嗅覺或味覺變化。

為了安全應對新冠後遺症，美國兒科學會建議各個家庭都向醫生諮詢，以監控遺留症狀、新出現症狀並對返回正常生活的計劃做出指導，了解長期新冠可能會偽裝成其他兒童疾病，所以如有問題或有顧慮，請向自己的兒科醫生或接診醫師諮詢。