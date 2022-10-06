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聖蓋博警民咖啡日 打破藩籬

記者張庭瑜／聖蓋博市報導
每名民眾都有3名以上警員回答問題。（記者張庭瑜／攝影）
每名民眾都有3名以上警員回答問題。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯縣聖蓋博市（San Gabriel ）警察局選定10月5日全國警民喝咖啡日（National Coffee with a Cop Day），現場超過10名警員與民眾開心享用甜點的同時，也促進警民關係。

聖蓋博市在每年舉辦咖啡日活動時，都會由警局人員詢問店家合作意願。在合作的過程中，也能藉以提升商家及整個社區的認同感。也讓非亞裔警員在與民眾碰面時，了解不同文化背景。當日活動即由丹丹大王椰子凍（ Melo Melo Dessert）與市警局合辦。市議員吳程遠強調，見面會投注點也不僅侷限在一般商家，有些時候警員也會到學校內，倡導治安資訊。也減低學生對警員的畏懼感。

現場有超過10名警員參與。（記者張庭瑜／攝影）
現場有超過10名警員參與。（記者張庭瑜／攝影）

與會警官洛佩茲（Rene Lopez )表示，警民咖啡日是一年一度的活動，在每年這個時期，警局都會與當地商家合作，共同舉辦。這也是為數不多，可以讓警民之間一起享用糕點和喝咖啡的機會，希望參與民眾都能帶著滿意的回答及開心的回憶回家。

現場更有幾名精通國語及廣東話員警，讓華人民眾在場，也不會因語言隔閡無法了解最新資訊。與會警官也強調，局內有許多會講華語的服務人員，皆可做即時翻譯服務。希望民眾可以把想法跟建議更直接的與警方溝通協調。

民眾開心到場同樂。（記者張庭瑜／攝影）
民眾開心到場同樂。（記者張庭瑜／攝影）

聖蓋博市議員吳程遠表示，市政府希望這類的見面會除了讓民眾開心的享用甜點之餘，也營造出一種跟社區能夠更加的貼近感覺。讓警察局在宣導過程中，也能促進市民對警察的信心，也讓商家周遭治安更加安全。而在每次的見面會中，警察在閒聊之餘，也會宣導每期不同需要注意的事項。

除了，每年一次的咖啡會以外，市議會也在每個月的第二個周二下午6時到7時30分，舉辦見面座談會。

警民喝咖啡日自2011在加州霍桑（Hawthorne）開辦以來，逐漸在各大州、城市、城鎮普及。創辦初期即打破警察和社區間的隔閡感，並在期間以輕鬆詼諧的態度拉近鄰里間的距離。

咖啡 警察 聖蓋博

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