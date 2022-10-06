萬人元宇宙大會 佛光會30年展現智慧

國際佛光會世界總會榮譽總會長吳伯雄致詞。（國際佛光會舊金山協會提供）

在全球佛光人企盼中，為期八天的「國際佛光會2022年第七屆第四次世界理事線上會議」10月1日舉行開幕典禮，大會主題「智慧與創新」，首次透過高科技以「元宇宙會議」方式舉行，藉由虛擬3D方式見證佛光會成立30周年，在文化、教育 、慈善、宗教等各方面的輝煌成果。

會中播放創會會長星雲大師開示。大師表示「佛光會在1992年成立，從台灣到美國、從美國及世界各地，為佛光會寫了一個新的歷史，希望50年後，世界各地的佛光弟子，還能夠有這樣的聚會。」大師祝福大家把歡喜、佛祖給予的平安吉祥帶回去，永遠享受。

榮譽總會長吳伯雄致詞表示，佛光會的宗旨主要是透過在家眾的力量來護持佛光山的弘法，就像車之雙輪，齊頭並進。吳伯雄並以自己四代護持佛光山道場，期許每個人不但自己做佛光人，也要讓家庭變成佛光家庭，讓佛光會的宗旨、目標有傳承，能夠一代一代的傳下去。

劉長樂副總會長表示，30年前大師發心結緣在美國創立了國際佛光會，這是華人世界和宗教界的一個標誌性的事件。佛光會以自身的善念、善語、善行，弘揚中華文化，散播佛陀的思想，幫助遭受戰爭、災禍病痛之苦的民眾，成為全球最有規模的佛教社團組織。

洛杉磯第一區縣政委員蘇麗絲讚揚西來寺一直是南加州 社區支柱，對社區的福祉推廣所付出的努力與奉獻精神值得表揚，也成為當地楷模，建立社區榜樣；相信以信仰作為基礎的組織，對當地社區的提升扮演著不可或缺的角色。」