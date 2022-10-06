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港人張崑陽：流亡海外倖存很內疚

記者張庭瑜╱羅斯密市報導
張崑陽談敘香港政治現狀。（記者張庭瑜／攝影）
張崑陽談敘香港政治現狀。（記者張庭瑜／攝影）

台灣人公共事務會（FAPA）與洛杉磯香港論壇（HKFLA），10月2日邀請香港本土派政治人物張崑陽，在大洛杉磯台灣會館合辦港台交流見面會，與關心民主的民眾一起談香港問題及未來的民主走向。

張崑陽曾在香港2012年的反國教運動、2014年的雨傘運動、以及2019年的反送中遊行中，與黃之鋒、羅冠聰等人因領頭發言，後來組成民主派黨系-香港眾志黨而聲名大噪。隨後他們因國安法落實，遭人監視，不得以解散組織，流亡海外。現在的張崑陽以政治庇護的的身分居留在美，擔任香港民主委員會（ HKDC - Hong Kong Democracy Council US ）顧問一職。期間與多名流亡海外港人，成立「如水雜誌」，並不時遊說、倡議、及接觸美國國會議員及政要，希望改善港人現狀。

而在被問起身為少數眾志黨成員成功逃亡海外的心得，張崑陽表示，身為倖存者的內疚感是不會消失的，甚至會持續一輩子。即使香港於明日成功光復，但當你的朋友都在牢房裡，而自己卻在海外享有自由的內疚感，會一直提醒著他。但張崑陽也強調，與其讓內疚感折磨自己，不如將其化作動力，驅動鼓動自己，並確保每一天都能確實的為手足做事。

台灣人公共事務會洛杉磯分會會長李賢群、副會長吳兆峰、洛杉磯香港論壇發言人林查爾斯（Charles Lam）及數十名港台民眾到場支持。不少年輕支持者更身著印有香港精神、Free Hong Kong等標語的黑衣以表支持。而曾經歷過台灣白色恐怖時期的長輩，更在現場以自身經歷勉勵香港年輕人。

張崑陽分享了他參與社運活動約十年的經歷，與曾經歷過自我認同為中國人的時期；到後期參加許多聲援香港民主普選等社運、成立政黨，以致流亡海外等細節，並提出香港社運爆發的關鍵點在哪。

張崑陽表示，曾在觀賞2008年北京奧運時，深深以中國人身分自豪。但因後期中國政府的種種誤判、錯誤決策，讓年輕人的本土意識逐漸覺醒。在香港大學學生發表「香港民族論」，更觸動高層的敏感神經，直接批論該書，讓該書刊一時聲名大噪，成了本土意識的潘多拉寶盒。而他也是其中覺醒的年輕人之一。

張崑陽在流亡海外後，更與許多曾有類似經歷的台灣民主先鋒等人會面討論，並參照了許多當年前輩所歷經的路程。包括成立「如水雜誌」一書，也是參照台灣當年創辦黨外雜誌，台灣青年雜誌等期刊。在美國這段期間，張崑陽也積極在國際團體中遊說、倡議，將海外港人的離散社群集聚起來，希望能將所有所需力量集結起來。

李賢群表示，很高興能在歷經兩年後再次與張崑陽會面，並邀請他來台灣人社團分享經歷。台灣在國民黨一黨獨大50多年後成功的政黨輪替，相信香港年輕人有朝一日也能成功見證這一天。

不少民眾特地身著標語的服飾以表支持。（記者張庭瑜／攝影）
不少民眾特地身著標語的服飾以表支持。（記者張庭瑜／攝影）
民眾與僑領及張崑陽（左三）合影。（記者張庭瑜／攝影）
民眾與僑領及張崑陽（左三）合影。（記者張庭瑜／攝影）
民眾與僑領及張崑陽（左三）合影。（記者張庭瑜／攝影）
民眾與僑領及張崑陽（左三）合影。（記者張庭瑜／攝影）
許多參與民眾特地身著黑衣。（記者張庭瑜／攝影）
許多參與民眾特地身著黑衣。（記者張庭瑜／攝影）

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