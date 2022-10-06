洛杉磯盜賊翻牆校園 車輛手機用品全偷

盜賊闖進每一輛貨車，瘋狂搜刮財物。（KTLA5）

洛杉磯 地區盜竊犯罪日益猖獗，小偷甚至將作案目標瞄準一所學校，深夜翻過鐵絲網，盜走接送學生的校車及眾多設備。視頻記錄了盜賊瘋狂作案的全過程。

視頻來源：Carousel School／記者邵敏後製

案件發生在一周前的一個晚上，位於洛杉磯韋徹斯特（Westchester）的克羅索學校（Carousel School）被盜。監控視頻顯示，兩名嫌疑男子深夜翻過鐵絲網，闖入學校停車場，損壞一輛貨車並偷走眾多設備，之後駕駛一輛用於接送特殊需要學生的校車逃走。

盜賊深夜翻過鐵絲網，闖入學校停車場。（KTLA5）

對於發生這樣的案件，校方十分震驚，學校的技術助理經理Joe Davis表示，「我們可以清楚地從視頻中看到，第一個嫌疑人就在那裡翻過柵欄，第二個嫌疑人緊接著也從另外一邊爬過柵欄進入校園。」

嫌犯將贓物裝到一輛校車上，偷車逃離作案現場。（KTLA5）

學校的監控攝像頭和其他安全措施，並不能阻止這些猖獗的犯罪分子，他們進入停車場後闖進每一輛貨車，開始瘋狂搜刮財物。學校執行董事 Maria Davis 說：「盜賊搜刮所有的貨車，拿走手機 ，還有很多應急用品，比如手電筒等其他設備。」

盜賊翻過鐵絲網，爬到車頂上。（KTLA5）

學校目前已將接送路線增加一倍以保持校園運轉，校方希望有人能通過公布的監控視頻辨認出嫌犯，「我們真的很想盡快拿回屬於學校的東西，這樣就可以接送孩子。」