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女控派拉蒙學區教師性侵 還裝死逼墮胎

洛杉磯訊
該名音樂老師寫給受害者的情書。（abc7截圖）
該名音樂老師寫給受害者的情書。（abc7截圖）

洛杉磯縣派拉蒙市（Paramount ）一名女子向派拉蒙聯合學區提告，聲稱16歲時，曾被一名教職人員強姦懷孕，隨後該名教師「裝死亡」，讓同事說服她墮胎

這起針對派拉蒙聯合學區的訴訟10月4日（周二）公布了訴狀的詳細指控細節。當事人桑德拉（Sandra）的律師多杜利安（Samuel Dordulian）表示，桑德拉在2004至2005 學年就讀期間，曾被一名助理音樂教師性侵，讓年僅16歲的她懷孕後，不得不墮胎。

多杜利安說，這起性侵案不僅該名教師參與其中，另一名主管階級教師也攪合在內。在桑德拉得知懷孕後，該主管矇騙桑德拉，稱音樂老師已身亡，並說服她成功墮胎。在桑德拉墮胎後，該名音樂老師重新出現在她的視野中。

律師向公眾展示證據。（abc7截圖）
律師向公眾展示證據。（abc7截圖）

多杜利安展示多起證據，包括音樂老師寫給她的情書、合照、兩人親吻照等。桑德拉表示，音樂老師讓她相信他是真心愛她，並關心她。截至墮胎時，她的家人對此事毫不知情。 

這起訴訟是依AB218法案提告，該法讓幼年受害者在案發多年後，仍有權向加害人和其服務的學區提起索賠。外媒「目擊者新聞」（Eyewitness News ）曾多次聯繫派拉蒙聯合學區及其法律團隊，但都未收到回覆。而訴訟案律師多杜利安也呼籲任何有相關線索的民眾，可以與他聯繫，團隊懷疑有更多受害者，並正朝這個方向著手調查。

墮胎 學區 性侵

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