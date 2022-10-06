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中國600留學生 歡聚爾灣慶十一

記者邵敏／洛杉磯報導
全場齊聲合唱《我和我的祖國》。（全美中華青年聯合會提供）
全場齊聲合唱《我和我的祖國》。（全美中華青年聯合會提供）

南加州600多名留學生10月3日晚歡聚一堂，在爾灣加州大學（UCI）的巴克萊劇院(Barclay Theatre)共同慶祝中國國慶，以特別的方式為祖國送上生日祝福。

中國駐洛杉磯總領事館副總領事李春林、教育組參贊明廷璽、領事王群、郭晉與晚會主辦方...
中國駐洛杉磯總領事館副總領事李春林、教育組參贊明廷璽、領事王群、郭晉與晚會主辦方負責人合影。（全美中華青年聯合會提供）

本次「中秋國慶晚會」由美西南中國學生學者聯誼會（SWCSSA）、爾灣加大中國學生學者聯誼會(UCI-CSSA)聯合主辦，中國駐洛杉磯總領事館副總領事李春林、教育組參贊明廷璽、領事王群、郭晉應邀出席當天的晚會。

李春林表示，同學們遠渡重洋來到這裡追逐自己的夢想，雖遠隔萬裡，但同學們對祖國的眷戀和熱愛更加熾熱，希望學子們不負青春、不負韶華，努力拚搏實現人生理想，並且把這種熾熱的情感保持下去。

南加州留學生舉辦「中秋國慶晚會」，遙祝祖國生日快樂。（全美中華青年聯合會提供）
南加州留學生舉辦「中秋國慶晚會」，遙祝祖國生日快樂。（全美中華青年聯合會提供）

留學生舞蹈團體「妖風 Immortals」帶來的街舞節目拉開晚會序幕；逯重凱同學扯鈴表演中，變化多端的技藝讓大家驚嘆不已；洛杉磯加大（UCLA）六位留學生組成的中文說唱社團，以不同音樂風格的嘻哈歌曲，展示留學生的生活狀態；師從中國相聲名家的艾傑西（Jesse Appell）表演流利的中文脫口秀，跨文化的笑點引發觀眾會心大笑。

在主流魔術界小有成就的青年魔術師王元捷，採取將幽默進行到底的互動表演方式，期間「爆梗」不斷，帶動全場氣氛；爾灣加大的錢進同學，以個人說唱呈現獨特的風格；活躍在南加州的M.A.D華人街舞團，融合國風和流行元素，帶來原創編舞《佳人》。

南加大留學生創辦的東亞無伴奏合唱團（USC Trogons A Cappella）在演出節目完成後，全場學子齊聲合唱《我和我的祖國》，晚會在歌聲中落下帷幕，現場燃爆青年學子的熾熱情懷。

據悉，本次晚會全部由中國留學生策畫、編導和演出，參與晚會工作和演出者均來自南加州各大學校園，歷時兩個月的籌備。

中國留學生 爾灣加大 加州大學

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