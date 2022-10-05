我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

認清現實…兩日大漲過後 股指拉回小跌

油價將再飆…OPEC+下月起大減產 拜登批短視近利

「銀髮樂齡生活展」10.22隆重登場 來學優質生活如何享

洛杉磯訊
銀髮樂齡生活展，10月22日隆重登場
銀髮樂齡生活展，10月22日隆重登場

洛杉磯世界日報將於10月22日（周六）舉辦「銀髮樂齡生活展」，活動從早上10時到下午5時，在艾爾蒙地市（El Monte）洛杉磯華僑文教服務中心舉行，活動免費入場，免費停車，來就送500份伴手大禮包，現場還有大抽獎、專題講座等您來。想知道銀髮族優質生活如何享？10月22日就來世報「銀髮樂齡生活展」，學過退休好生活！

「銀髮樂齡生活展」從2019年至今已舉辦三屆（2020年因疫情停辦），今年活動吸引來自南加州各行各業的優質廠商，現場帶來最新的銀髮族相關資訊。同時，洛杉磯世界日報當天準備500份伴手好禮，先到先得，來就送！由專業人士帶來的七場講座，關乎銀髮族衣食住行的方方面面，每場講座結束更有大抽獎活動嘉慧來賓，電視、音響、人參、電器獎品豐富。

往年活動現場福袋，短短一小時送光光。（本報檔案照）
往年活動現場福袋，短短一小時送光光。（本報檔案照）

無論您是為關懷家中長輩，還是考慮要為自己的銀髮生活提升品質，本次展覽都將是您掌握最新資訊的絕佳選擇。從上午10時30分，來自福全健保、中心健保、長青保險公司、Scan Health Plan、玫瑰崗紀念公園、福樂紀念公園的專業菁英，將帶來七場專題講座，現場並有專人面對面解答民眾疑問。

活動現場講座座無虛席。（本報檔案照）
活動現場講座座無虛席。（本報檔案照）
往年舉辦銀髮樂齡生活展，現場數百名銀髮族從早上8點30就開始在洛僑文教中心門前大...
往年舉辦銀髮樂齡生活展，現場數百名銀髮族從早上8點30就開始在洛僑文教中心門前大排長龍。（本報檔案照）

「銀髮樂齡生活展」旨在增添銀髮族身心環保理念，充實精神文化內涵，讓大家更貼近生活本源，保持自然、健康、精緻的生活態度。10月22日歡迎大家踴躍參與，現場還將有豐盛便當販售。活動地點：洛杉磯華僑文教服務中心（9443 Telstar Ave., El Monte, CA）。

每個攤位前都人頭攢動，最新資訊受到民眾高度關注。（本報檔案照）
每個攤位前都人頭攢動，最新資訊受到民眾高度關注。（本報檔案照）

洛杉磯 健保 世界日報

上一則

洛杉磯威尼斯運河區失火摧毀2住房 怪罪流浪漢

延伸閱讀

洛杉磯威尼斯運河區失火摧毀2住房 怪罪流浪漢

洛杉磯威尼斯運河區失火摧毀2住房 怪罪流浪漢
4賊入室盜竊被發現 開寶馬逃逸 警追緝飆6條高速路落網

4賊入室盜竊被發現 開寶馬逃逸 警追緝飆6條高速路落網
洛杉磯國泰老人大廈 主管被控16罪

洛杉磯國泰老人大廈 主管被控16罪
洛市住房補貼抽籤17日起重啟 3萬人受惠

洛市住房補貼抽籤17日起重啟 3萬人受惠
中華會館慶雙十封街遊行 僑界32隊伍百花齊放

中華會館慶雙十封街遊行 僑界32隊伍百花齊放
參選洛市長 卡魯索：對仇亞犯罪零容忍

參選洛市長 卡魯索：對仇亞犯罪零容忍

熱門新聞

色魔尾隨，華女慘被按住性侵。（NYPD提供）

世界晚報╱大膽色魔竟尾隨到家 華女慘被按住性侵

2022-10-02 21:58
發生命案的華人住家。（記者楊青／攝影）

南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降

2022-09-30 16:00
詐騙者透過 Zelle 瞬間將男子的銀行賬戶清光。（示意圖，Unsplash.com）

詐騙者是如何透過 Zelle 瞬間將男子的銀行帳戶清光

2022-10-02 20:15
華人用80萬的全現金買下羅蘭岡這幢獨立屋，並作為Airbnb出租。（圖：受訪者提供）

美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成

2022-10-03 11:27
10月、11月美飛中直飛航班，票價比9月直降一半。（圖：受訪者提供）

美飛中機票大降價 10月比9月便宜一半

2022-09-29 02:20
南加州華人圈也掀起不小的海淘團購風潮。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢

2022-10-04 21:44

超人氣

更多 >
世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢

世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢
影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人

影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人
「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺

「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺
4嫌涉洛縣華人住宅搶案 警追匪、六條高速路才落網

4嫌涉洛縣華人住宅搶案 警追匪、六條高速路才落網
美太平洋艦隊司令：中國若封鎖台灣 美國有能力打破

美太平洋艦隊司令：中國若封鎖台灣 美國有能力打破