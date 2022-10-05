「銀髮樂齡生活展」10.22隆重登場 來學優質生活如何享

銀髮樂齡生活展，10月22日隆重登場

洛杉磯世界日報 將於10月22日（周六）舉辦「銀髮樂齡生活展」，活動從早上10時到下午5時，在艾爾蒙地市（El Monte）洛杉磯華僑文教服務中心舉行，活動免費入場，免費停車，來就送500份伴手大禮包，現場還有大抽獎、專題講座等您來。想知道銀髮族優質生活如何享？10月22日就來世報「銀髮樂齡生活展」，學過退休好生活！

「銀髮樂齡生活展」從2019年至今已舉辦三屆（2020年因疫情停辦），今年活動吸引來自南加州各行各業的優質廠商，現場帶來最新的銀髮族相關資訊。同時，洛杉磯世界日報當天準備500份伴手好禮，先到先得，來就送！由專業人士帶來的七場講座，關乎銀髮族衣食住行的方方面面，每場講座結束更有大抽獎活動嘉慧來賓，電視、音響、人參、電器獎品豐富。

往年活動現場福袋，短短一小時送光光。（本報檔案照）

無論您是為關懷家中長輩，還是考慮要為自己的銀髮生活提升品質，本次展覽都將是您掌握最新資訊的絕佳選擇。從上午10時30分，來自福全健保 、中心健保、長青保險公司、Scan Health Plan、玫瑰崗紀念公園、福樂紀念公園的專業菁英，將帶來七場專題講座，現場並有專人面對面解答民眾疑問。

活動現場講座座無虛席。（本報檔案照） 往年舉辦銀髮樂齡生活展，現場數百名銀髮族從早上8點30就開始在洛僑文教中心門前大排長龍。（本報檔案照）

「銀髮樂齡生活展」旨在增添銀髮族身心環保理念，充實精神文化內涵，讓大家更貼近生活本源，保持自然、健康、精緻的生活態度。10月22日歡迎大家踴躍參與，現場還將有豐盛便當販售。活動地點：洛杉磯華僑文教服務中心（9443 Telstar Ave., El Monte, CA）。