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中華會館慶雙十封街遊行 僑界32隊伍百花齊放

記者丁曙／洛杉磯報導
經文處處長黃敏境（立者左）和羅省中華會館主席鄺松齡（立者右）介紹雙十國慶節目。（記者丁曙／攝影）
經文處處長黃敏境（立者左）和羅省中華會館主席鄺松齡（立者右）介紹雙十國慶節目。（記者丁曙／攝影）

羅省中華會館將於10月8日(周六)盛大舉行雙十慶典活動，包括封街遊行、升旗典禮、國父銅像獻花等，洛杉磯全僑組成32支遊行隊伍，預計現場觀眾會超過500人。此外，9日（周日）還在華埠金龍酒家舉行雙十國慶晚宴，

羅省中華會館主席鄺松齡指出，中華會館暨全僑各界將慶祝中華民國111年雙十國慶遊行、升旗及國慶餐會，這是走出疫情、恢復正常生活的重要標誌。此前在今年美國國慶日，會館也舉行了建樓70周年慶祝典禮，場面隆重。中華會館一向支持基於孫中山先生的自由、民主理念所創建的中華民國，洛杉磯僑胞肯定中華民國與美國共享自由、民主、人權等普世價值，並祝中華民國國運昌隆。

羅省中華會館慶祝中華民國雙十國慶記者會全體合影。（記者丁曙／攝影）
羅省中華會館慶祝中華民國雙十國慶記者會全體合影。（記者丁曙／攝影）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長表示，傳統僑社舉辦遊行行之有年，主要有兩個意義。一是中華會館舉辦大型活動，活躍華埠社區生活，促進地方旅遊和經濟發展；另一個意義是對於中華民國自由民主制度的支持，感謝中華會館和僑團長期支持中華民國，彰顯一個快樂、活潑、自由、民主的環境，追求一個更好的目標：國家國泰民安，社會安和樂利。

羅省中華會館雙十國慶遊行總幹事張自豪詳細說明，今年雙十遊行共有32隊，組隊單位來自中華會館、經文處、僑教中心、校友會、各大僑團、僑校、名義軒瑞獅團等。遊行在華埠百老匯（Broadway）大街舉行，自上午8時起至下午1時施交通管制，遊行隊伍上午9時在百老匯大街的Bernard街交界口集合，10時準時出發遊行，沿著百老匯 大街從 Bernard 遊行至College街。預計上午11時遊行至中華會館大門前，舉行升旗典禮，屆時將升起中華民國和美國國旗，預計11時30分在中山廣場向國父孫中山銅像獻花致敬。

美西華人學會理事長徐和生表示，自1988年以來，洛杉磯台灣人社區一直積極協助羅省中華會館舉辦雙十國慶遊行及慶祝活動，他已經參與了30年。

美西華人學會理事長徐和生表示，台灣人社區協助中華會館舉辦雙十國慶遊行已有30年。...
美西華人學會理事長徐和生表示，台灣人社區協助中華會館舉辦雙十國慶遊行已有30年。（記者丁曙／攝影）

到會的部分社團代表也在會上發言，表達支持合作、共襄盛舉的意願。出席者還有洛僑中心主任陳敏永，中華會館副主席周賜軒、監事長蔡惠玲、副監事長胡卓球，前主席方杰洲、廖美華，以及各僑團主席、副主席、理監事及元老、顧問等，台灣僑界代表有王竹青、謝傳佐、劉煥君、許宗由、沈露茜、楊家淦等人。

羅省中華會館遊行總幹事張自豪介紹中華民國111年雙十國慶遊行節目。（記者丁曙／攝...
羅省中華會館遊行總幹事張自豪介紹中華民國111年雙十國慶遊行節目。（記者丁曙／攝影）

遊行 中華民國 洛杉磯

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