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亞凱迪亞市議會候選人 張勝雄關注遊民 王愛琳喊減稅

記者張宏／洛杉磯報導
亞凱迪亞（Arcadia）華人協會日前舉辦第二場市議員候選人政見會。（華協提供）
亞凱迪亞（Arcadia）華人協會日前舉辦第二場市議員候選人政見會。（華協提供）

亞凱迪亞（Arcadia）華人協會日前舉辦第二場市議員候選人政見會，當天參與活動的市議員候選人，包括第二區候選人Sharon Kwan、 Tracy Jenson Han和第三區的張勝雄（Sheng Chang）和王愛琳（Eileen Wang )。現場逾200人， 由華協理事Francine Chiu主持。

二區候選人Bob Harbicht未能到場，他通過視頻表示，他擔任過五屆亞市市長，做過25年市議員。他專業是市場調研，有過30年的執行總裁（CEO）經驗。隨著三名資深市議員的離去，亞市將損失40多年的經驗，目前急需有經驗的老將出馬。他一直致力於保護居民私有財產權，打擊犯罪，阻止遊民屋，提高城市安全，同時讓亞市成為一個對多元文化包容的城市。

華裔候選人Sharon Kwan多年來擔任Upper Rancho 居民委員會（HOA）委員會會長，並為從事保險理財的經紀，她強調財務背景會幫助城市把關財務。她認為HOA和建築評審會(ARB)一直很好的為當地居民服務，需要繼續發揚光大。而她的雙語背景會搭建更好的溝通橋梁。

另一名候選人、也是華裔媳婦Tracy Jenson Han是亞市公園基金會委員，她擔任三屆Hugo Reid小學家長會會長，對學區運作比較熟悉。她注重城市公共環境的安全、希望創造更加適合家庭出行的街道，促進市政財務的透明度和社區間更好的互動。

左起：第二區候選人Sharon Kwan、Tracy Jenson Han和三區...
左起：第二區候選人Sharon Kwan、Tracy Jenson Han和三區的張勝雄（Sheng Chang）和王愛琳（Eileen Wang )。（華協提供）

第三區的兩名候選人都是華人，醫師張勝雄是亞市第一個華人議員和市長，也是華協創始會長。他強調在亞市居住四十多年，非常關切城市發展和命運。如果他選上，他一定要確保社區安全；解決有關亞凱迪亞市遊民問題，但是他反對遊民小屋計畫（Tiny Shelters)。他要保證市容優美，及保持優良的亞市學區及教育系統。他計畫每季舉辦一個公共會議，同時儘量爭取老年人的福利。

另一名華人候選人王愛琳是一所課後補習學校校長，也是南加華人商會會長。她表示，她獲得很多州級民選官員的背書。她將和州財務長候選人馬世雲（Fiona Ma）一起商議如何給市民減稅並阻止通貨膨脹。公共安全是首要任務，她將和其他市議員一起制定安置遊民政策，市政經費等。

亞凱迪亞華人協會日前舉辦第二場市議員候選人政見會。（華協提供）
亞凱迪亞華人協會日前舉辦第二場市議員候選人政見會。（華協提供）

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