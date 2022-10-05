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聖瑪利諾市華裔候選人 周書揚心懷感恩立願回饋

記者趙健／聖瑪利諾市報導
第二代華裔周書揚角逐聖瑪利諾市議員。（周書揚提供）
第二代華裔周書揚角逐聖瑪利諾市議員。（周書揚提供）

聖瑪利諾市市議會11月8日將選舉市議員，在六名候選人之中，周書揚（Tony Chou）為二代華裔。他一直以來，對自己成長的這片土地心存感激，立志更好地回饋聖市，參與競選是他向這個方向邁出的重要一步。

從小在聖市長大，周書揚說：「聖瑪利諾是我過去、現在和未來的一部分。」他從幼稚園開始，就一直在當地學校唸書，後來結婚後也在這裡安家，他們的女兒在今年除夕夜誕生，整個家庭的未來將在這裡繼續。

周書揚自從在爾灣加州大學（UCI）畢業後，一直從事金融及工商管理方面工作。曾在摩根史坦利和美林證券任職。目前，他擔任 Opsis Capital 和 Oak Family Investments公司的董事總經理，負責投資業務的開發與運營。同時，他還是 K50 Ventures 的風險合夥人。

周書揚表示，從小就受到這片土地和這裡的人的關愛，現在的他更想回饋做一些事情。「我要確保我們會維護和改善這個獨一無二的社區。可以說是來自這個城市的家人、朋友、老師、教練和導師們，成就了今天的我」。作為華裔第二代，他表示非常了解上一代付出了怎樣的努力，才創造了現在的一切，他非常感恩。

周書揚也一直忙於服務社區。他說「我在這裡執教了 12 年。當了八年的扶輪社員。我擔任中文俱樂部董事會成員長達五年，包括擔任聖瑪利諾中文學校的主席。作為設計審查委員會的委員，我已經進入第三個年頭了。」

周書揚與妻子黎穎妍及女兒周文奇。（周書揚提供）
周書揚與妻子黎穎妍及女兒周文奇。（周書揚提供）

聖瑪利諾 華裔 加州大學

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