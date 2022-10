華裔音樂人周小淇 單曲獲十幾萬播放量

洛杉磯自由音樂製作人周小淇。(本報檔案照)

洛杉磯 自由音樂製作人周小淇,曾出過多首個人單曲,在各平台收穫15多萬播放量,近日,她參加了世界日報舉辦的「嗨,中秋」活動。她說,參加「嗨,中秋」表演是場難忘的經歷,整個活動很有趣。

周小淇在「嗨,中秋」上表演了「mood to you」歌曲,並與「音你而起」(Coast of Sound)比賽最後六強選手一起演出。「音你而起」是首個集結全美華人 留學生音樂愛好者的夏日歌唱比賽,周小淇在賽上擔任評委。

周小淇近日還在知名夜店Scenario表演,該夜店常邀請獨立音樂人去演奏、演唱。周小淇以「soulgood kid」藝名參加了9月的某場演出。

周小淇曾在知名音樂工作室Melrose Sound Studio實習。該音樂室合作的歌星包括Charlie Puth, Alicia Keys, Bruno Mars等。她主要從事混音、錄製、編曲的工作。之後她開始了音樂製作的Freelance工作。她畢業於洛杉磯知名音樂學院Musicians Institute,主修包括聲樂、音樂製作等三個專業。她說,本來學的是唱歌,但因為洛杉磯這個娛樂大都會 的競爭太激烈,就改成較為技術性的音樂製作類專業。

周小淇來自重慶,從小就有音樂夢。高三時,她本想出國讀文學類專業,當時已收到多所學校錄取通知書。但她熱愛音樂的決心讓她瞞著父母,在最後一刻申請了音樂學院,並如願拿到Musicians Institute的錄取通知書。她這才告訴父母。父母得知女兒學習音樂的決心後,毅然支持她。

目前周小淇已經發行單曲數十首,包括個人單曲「Drunk Enough To Call You」等,最近發行的「What You Want」更是斬獲十幾萬的收聽量。