華裔鄧樂怡 想傳遞歌唱的快樂

鄧樂怡在中美兩地的歌唱比賽中多次獲獎。（鄧樂怡提供）

鄧樂怡在世界日報舉辦的「嗨中秋」活動上的演唱，贏得觀眾的熱烈回應。鄧樂怡目前在美國現代流行音樂學院（Musicians Institute）就讀聲樂研究所，曾在中美兩地舉辦的多場歌唱比賽取得優異成績，是冉冉上升的新星。

鄧樂怡來自中國廣州，是原創音樂唱作人，她大學畢業於中國星海音樂學院，師從黃馥麗老師。高中時期，她萌生了將來從事音樂事業的夢想，開始系統學習聲樂，並順利考入星海音樂學院。鄧樂怡說，從小爸爸就在她身邊彈吉他歌唱，耳濡目染。她也想要把這種愉悅傳遞給別人。

鄧樂怡在中美兩地的歌唱比賽中多次獲獎。（鄧樂怡提供）

鄧樂怡拿過很多獎項，包括今年在南加州 舉辦的夏日歌唱比賽「音你而起 Coast of Sound」首屆大賽中獲得第一名。該比賽是首個集結全美華人 留學生音樂愛好者的夏日歌唱比賽。鄧樂怡在中國時參加過不少大型音樂活動，拿過很多獎項。包括在2020年FLYING9.0 廣州凱德樂峰廣場站KOBE專場擔任歌手；同年參加廣州市「十拿酒穩」原創歌手演出，擔任歌手；參加「魅力桃源，激情鄉村」2020 年桃源春節聯歡晚會，擔任歌手。

她獲得的獎項包括：第三屆星海英語文化節樂音翼動主題系列活動英語文化演唱大賽第二名。第八屆國際聲樂公開賽馬來西亞吉隆坡賽區流行歌曲專題組榮獲一等獎等。

鄧樂怡說，希望將來可以作為一名歌手的職業，創作屬於自己的音樂。目前她正在籌備參加更多比賽和音樂類活動。