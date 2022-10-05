轎車撞進健身房 兩女子受傷送醫

車禍發生後，破壞了水管，案發現場水流不止。（記者劉子為╱攝影）

洛杉磯縣艾爾蒙地（El Monte）市山谷（Valley）大道上的Strong Beauty 健身 房，4日上午10時15分左右，突遭一輛轎車撞擊進來，兩名西裔女子受傷，並被送到醫院救治。

案件目擊者Art Hernandez表示，該輛車為綠色本田 轎車，駕駛人目測為50歲左右的西裔女性，車子從山谷大道衝上路肩，壓過綠化帶，橫衝直撞闖入健身房內，全程並未減速。Hernandez看到一位受傷者滿臉是血，並立即撥打報警電話。警方仍在偵查駕駛人的肇事原因。

Strong Beauty健身室的學員以西裔為主，案發當時學員們正在進行激烈的有氧舞蹈運動，並未察覺車輛逼近。在場一位學員引用來自醫院的消息表示，兩名受傷者無生命危險，一名傷勢稍重，一名則輕微刮傷。

當天下午1點半，健身房附近仍聚集著一些學員，當中有驚魂未定的車禍 親歷者，也有來上後續課程但發現無處可去的新學員，她們互相慰問，對彼此表示關心和支持。

肇事車輛在撞碎健身房側牆的同時，還破壞了水管，案發現場水流不止。據悉，該水管破裂影響到健身室周圍店鋪的供水，相關人員正在進行積極維修。