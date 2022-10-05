洛縣入室盜竊 兩賊搬走500磅保險箱

兩名盜賊潛入居民家中，搬走一個重約500 磅的保險箱。（KTLA 5）

洛杉磯縣羅林山莊（Rolling Hills Estate），日前發生一起入室盜竊案件，幾名盜賊潛入居民家中，搬走一個重約500磅的保險 箱，並偷走金幣和珠寶，監控視頻記錄了整個盜竊過程。被害人表示，已將家中所有的門都安裝了高科技的防盜鎖，但仍然防不勝防。

視頻來源：Caitlynn Martin／記者邵敏後製

案件發生在 9 月 24 日（周六）的傍晚，根據房主女兒 Caitlynn Martin敘述，兩名盜賊趁著主人不在家時，利用後院的推拉門進入屋內。視頻中可以看到，兩名戴著帽子的盜賊先後從後院泳池旁邊經過；另一段視頻顯示，這兩名盜賊非常忙碌，他們洗劫了整幢房子，並多次從家中搬出很多東西，期間兩人還合力搬走一個大保險箱。被害人表示，這個保險箱重約500磅，有很多金幣收藏品和珠寶，以及其他一些不可替代的物品。

視頻中還可以看到，案發時一部汽車 停在家門口，盜賊陸續將贓物搬到車中。被害人辨認，這部汽車是現代（Hyundai）Santa Fe SUV，視頻中出現三名嫌疑人，共同參與這起入室盜竊案件，兩名小偷戴著口罩和手套入室行竊，第三人應該是接應他們的司機。

家中財物被盜遭受巨大損失，被害人一家表示極大的震撼，Martin說，他們擁有這幢房子已經有40年，她從小就在這裡長大，無法想像會發生這樣的事情，「這讓人感到非常不安。」

鄰居霍奇斯（Linda Hodges）在這個地區居住已長達20多年，發生入室盜竊案件讓她感覺很不尋常，促使她也在家中安裝攝像頭，「我非常吃驚，這是第一次覺得生活在這裡不安全。」另一名鄰居也表示，「我們認為自己是安全，受到保護的，但現在有人闖進家中偷走貴重的東西，這實在太糟糕了。」

警方稱，最近附近發生一系列的入室盜竊案，主要都在瓦爾蒙特（Valmonte）地區，大部分案件都發生在傍晚至夜晚，小偷通過後門和窗戶進入房屋盜竊。警方還表示，在大多數入室盜竊案中，受害者家中沒有安裝報警系統，或者報警系統沒有運作。

但Martin說，她家的房子已經安裝了很多防盜設施，「母親做了所有能做的事情，家中有監控探頭，所有的門都已上鎖，並且每扇門都安裝高科技的防盜鎖，我們認為已經做了一切，但事實並非如此。」