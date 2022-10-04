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油價6.466元 洛縣破今年6月高點

編譯組／綜合報導
部分南加州地區如洛縣，油價創歷史新高。（ABC 7）
部分南加州地區如洛縣，油價創歷史新高。（ABC 7）

ABC 7電視台報導，洛縣油價創歷史新高。自助普通汽油，4日平均每加侖上漲十分之七分，達創紀錄的6.466元，超過今年6月14日的6.462元高點。

根據美國汽車協會（AAA）和石油價格訊息服務數據，油價已連續31天上漲，每加侖漲幅1.22元，其中9月29日上漲15.3分，是自2012年10月5日上漲19.2分元以來，單日最大漲幅。

每加侖平均價格，比一周前高62.6分，比一個月前高1.202元，比一年前高2.05元。

橙縣平均油價，在下跌十分之七分後一日，上漲十分之一分至每加侖6.423元。本月1日上漲4.3分至創紀錄的6.429元，超過今年6月12日創下的6.41元高點。

2日的下跌結束連續12日的上漲，總計共漲1.033元，其中9月29日上漲15.9分，是自2012年10月5日上漲創紀錄的19.5分以來，單日最大漲幅。

橙縣平均油價，比一周前超出59.2分，比一個月前高出1.23元，比一年前高出2.044元。

南加州汽車協會公共關係專家蒙哥馬利（Marie Montgomery）告訴城市新聞社，油價上漲是因供應不足，部分原因是維修的煉油廠減少汽油產量。

州長紐森（Gavin Newsom）已要求煉油廠比正常情況更早改用相較便宜的冬季混合汽油，但分析師稱，尚不清楚駕駛人多久會看到這種變化。

油價 汽車 橙縣

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