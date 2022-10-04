各州發油貼退稅 恐加劇通膨

通膨居高不下，加州將收到油貼退稅支票，專家認為此舉恐導致近一步通膨。（ABC 7）

ABC 7電視台報導，一些州向納稅人提供資金，包括加州 將發油貼紓困金幫助他們應對通貨膨脹。然部分經濟專家警告，這些資金對緩解成本上升的痛苦「幾無作用」，恐進一步加劇通膨。

以加州來說，約2300萬符合條件的納稅人，預計將獲得高達1500元資金，收入較高者得到較少款項。加州州長紐森（Gavin Newsom）辦公室稱，從技術上而言，這筆從7日開始發放的款項是退稅 ，旨在「幫助不斷上漲的成本」。

喬治亞州的納稅人，夏季獲得高達500元一次性退稅。其他如科羅拉多州，要求將超額的州稅收返回給納稅人，今夏個人退稅750元，聯合報稅者退1500元。

對難以支付汽油和其他日常費用的家庭來說，額外現金的確可提供短期緩解，但經濟學家認為，將更多資金投入經濟，是推高每個人的需求與價格。

美國企業研究所（American Enterprise Institute）資深研究員阿克斯（Beth Akers）先前在一篇博文中寫到「在通膨情況下發現金，只會進一步推高價格，使事情變得更糟。」

至9月30日，美聯儲通膨指標顯示物價仍上漲。8月分與前一年相比上漲6.2%。央行的任務是控制通膨，可通過提高利率 來實現，然更高的利率加劇貸款成本，從而帶來經濟痛苦。

哈佛大學教授、歐巴馬政府前經濟顧問佛曼（Jason Furman）也認為，加州最大的退稅款，可能導致物價上漲。

「這些通膨補助金，將向美國其他地區輸出通膨，此情況也會出現在加州。」

儘管如此，政界人士仍渴望在選舉中，將這些補助款，作為對納稅人的福利政見。

城市布魯金斯稅收政策中心（Urban-Brookings Tax Policy Center）資深研究員Lucy Dadayan說，「援助支票更像是推動政治議程的工具，近一步加劇通膨。」

「照這個速度，我認為我們將在本財年看到州預算赤字」她說。