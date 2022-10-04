小甜甜監護官司 催生加州新法

加州州長紐森簽署新法，限制對個人的法定監護權監管。此前，流行歌手布蘭妮斯的監護權案曾引發全國關注。（NBC）

加州 州長紐森 9月30日簽署新法，限制對個人的法定監護權監管。此前，流行歌手「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）的監護權案，在她試圖重新控制其財務和生計之際，引發全國關注。

NBC電視台報導，這項由民主黨 籍眾議員梅恩斯欽（Brian Maienschein）提出的法案，要求法官在授予監護權之前，記錄所有替代方案。

新法也將給予潛在的受保護人，擁有選擇保護人的優先權，並更容易結束遺囑認證保護。

在倡議者推動下，該法與其他州通過的類似法案保持一致。民主黨籍州長紐森（Gavin Newsom）在一份聲明中說，該州致力保護殘疾人權利。

被認為無法替自己做出某些生活決定的殘疾者，可處於法律監護下，由法院指定的監護人，控制他們財務和生活等關鍵部分，有時無需獲得他們同意。他們通常涉及發育或智力殘疾者，或患有與年齡有關失智症等。

倡導團體認為，像布蘭妮這樣受監管近14年的人，可能會被困在一個剝奪他們公民權利，和替自己辯護能力的限制中。

紐森的聲明中說，「這項措施是賦予加州殘疾人士，在照顧自己和財務上獲得所需支持的重要一步，最大限度的控制自己生活。」

布蘭妮出生於密西西比州，曾公開自己的心理健康問題，最終成為一場廣泛的「讓布蘭尼自由（#FreeBritney）運動。該運動旨在重新授予這位流行歌手，對她的醫療、個人和財務決定權。她聲稱她成為其父親詹姆斯（James Spears）的不當行為受害者，父親是她的監護人。

在該運動中，粉絲和支持者在線上、線下集會，引起人們關注。紐約時報和Netflix拍攝關於布蘭妮監管影響的紀錄片後，將該案重新聚焦。她是一位26歲的新手媽媽，2008年職業生涯巔峰時期，曾經歷過幾次公共心理健康問題，當時她的父親尋求臨時監護。

去年，一名洛杉磯法官結束布蘭妮護權，這一勝利導致立法者提出上述法案。

殘疾人權利組織Disability Voice United稱紐森的決定具歷史意義。