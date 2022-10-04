我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國籲各國暫緩升息 警告恐爆比金融海嘯更嚴重衰退

全美生活水準最貴 聖荷西家庭每月生活成本3248元

小甜甜監護官司 催生加州新法

編譯組／綜合報導
加州州長紐森簽署新法，限制對個人的法定監護權監管。此前，流行歌手布蘭妮斯的監護權案曾引發全國關注。（NBC）
加州州長紐森簽署新法，限制對個人的法定監護權監管。此前，流行歌手布蘭妮斯的監護權案曾引發全國關注。（NBC）

加州州長紐森9月30日簽署新法，限制對個人的法定監護權監管。此前，流行歌手「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）的監護權案，在她試圖重新控制其財務和生計之際，引發全國關注。

NBC電視台報導，這項由民主黨籍眾議員梅恩斯欽（Brian Maienschein）提出的法案，要求法官在授予監護權之前，記錄所有替代方案。

新法也將給予潛在的受保護人，擁有選擇保護人的優先權，並更容易結束遺囑認證保護。

在倡議者推動下，該法與其他州通過的類似法案保持一致。民主黨籍州長紐森（Gavin Newsom）在一份聲明中說，該州致力保護殘疾人權利。

被認為無法替自己做出某些生活決定的殘疾者，可處於法律監護下，由法院指定的監護人，控制他們財務和生活等關鍵部分，有時無需獲得他們同意。他們通常涉及發育或智力殘疾者，或患有與年齡有關失智症等。

倡導團體認為，像布蘭妮這樣受監管近14年的人，可能會被困在一個剝奪他們公民權利，和替自己辯護能力的限制中。

紐森的聲明中說，「這項措施是賦予加州殘疾人士，在照顧自己和財務上獲得所需支持的重要一步，最大限度的控制自己生活。」

布蘭妮出生於密西西比州，曾公開自己的心理健康問題，最終成為一場廣泛的「讓布蘭尼自由（#FreeBritney）運動。該運動旨在重新授予這位流行歌手，對她的醫療、個人和財務決定權。她聲稱她成為其父親詹姆斯（James Spears）的不當行為受害者，父親是她的監護人。

在該運動中，粉絲和支持者在線上、線下集會，引起人們關注。紐約時報和Netflix拍攝關於布蘭妮監管影響的紀錄片後，將該案重新聚焦。她是一位26歲的新手媽媽，2008年職業生涯巔峰時期，曾經歷過幾次公共心理健康問題，當時她的父親尋求臨時監護。

去年，一名洛杉磯法官結束布蘭妮護權，這一勝利導致立法者提出上述法案。

殘疾人權利組織Disability Voice United稱紐森的決定具歷史意義。

紐森 加州 民主黨

上一則

福特F系列Super Duty 銷售額超過150億美元

下一則

療癒vs.誇張 人狗同艙華人看法兩極

延伸閱讀

州長通過 農曆新年將成為加州法定假日

州長通過 農曆新年將成為加州法定假日
紐森抑油價 冬季混合汽油提前銷售

紐森抑油價 冬季混合汽油提前銷售
抑油價 加州州長紐森准冬季混合油提前賣

抑油價 加州州長紐森准冬季混合油提前賣
支持紐森做法 管制社交媒體

支持紐森做法 管制社交媒體
白宮點頭 加州州長紐森態度轉變 簽署農工工會法

白宮點頭 加州州長紐森態度轉變 簽署農工工會法
紐森：沒加州就沒Tesla 直接間接受益逾32億元

紐森：沒加州就沒Tesla 直接間接受益逾32億元

熱門新聞

色魔尾隨，華女慘被按住性侵。（NYPD提供）

世界晚報╱大膽色魔竟尾隨到家 華女慘被按住性侵

2022-10-02 21:58
發生命案的華人住家。（記者楊青／攝影）

南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降

2022-09-30 16:00
南加有華女9月初感染新冠，與丈夫沒有分房睡，長達10多天的密切接觸後，華女的丈夫竟沒被傳染新冠。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？

2022-09-27 21:12
詐騙者透過 Zelle 瞬間將男子的銀行賬戶清光。（示意圖，Unsplash.com）

詐騙者是如何透過 Zelle 瞬間將男子的銀行帳戶清光

2022-10-02 20:15
10月、11月美飛中直飛航班，票價比9月直降一半。（圖：受訪者提供）

美飛中機票大降價 10月比9月便宜一半

2022-09-29 02:20
華人用80萬的全現金買下羅蘭岡這幢獨立屋，並作為Airbnb出租。（圖：受訪者提供）

美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成

2022-10-03 11:27

超人氣

更多 >
美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成

美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成
吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米

吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米
想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了
威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結 原來卡在這一關

威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結 原來卡在這一關
民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票

民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票