9死車禍 聯邦籲車商裝酒精偵測

國家交通安全委員會呼籲車輛安裝酒精偵測器。圖為酒駕攔檢情形。（報系資料照片）

2021年元旦發生在加州 佛萊斯諾縣（Fresno）的9死車禍 意外，由於駕駛酒精濃度大幅超標又加上超速，因此導致6至15歲的同車兒童一同殞命。國家交通安全委員會（NTSB）在經過徹底調查後，除了責成國家公路交通安全管理局（NHTSA）強化預防酒駕的車輛設計，決定呼籲各車商加裝酒精偵測裝置，防止駕駛醉後上路，並加裝車速自動調節裝置，以避免高速衝撞。

不過，這已經不是NTSB第一次提出類似呼籲了，但反對力道最大的莫過於餐廳與酒商，因為他們不願意客人因為無法開車回家而避免喝上一杯。業者的對案是，酒駕慣犯才需要安裝，不過全美目前僅有三分之一的州要求酒駕者安裝酒精偵測器。

還原去年元旦的事故，駕駛人Daniel Luna，他不僅血液酒精濃度超標，在33號州道上時速達98哩，而且毛髮中還發現大麻 殘留物，多種因素導致車子滑出路肩後修正過當，迎面撞上對向的Ford F-150。當加州公路巡警（CHP）趕到時，現場已經是一片火海，所有人都被判定當場死亡。NTSB雖然無法判斷大麻的使用時間，但是認定在當時的車速與其後火勢下，沒有人夠逃過死劫。

NTSB主席霍曼迪（Jennifer Homendy）強調，車輛科技是可以預防這類慘劇的，也能阻止全美成千上萬的死亡事故，因此車廠應該立刻增加安全裝置。NHTSA統計顯示，酒駕在過去22年裡造成23萬人喪生；2020年新冠爆發後，死亡人數更暴增為1萬1654人。同期間，超速死亡人數也增加為1萬1258人。